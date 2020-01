OnePlus 8 Lite: nieuwe live foto’s van smartphone met derde camera

Eerder doken er al beelden op van de nieuwe OnePlus 8 Lite. Nu komen we meer te weten over de nieuwe generatie smartphone. De fabrikant zal de OnePlus 8 Lite voorzien van drie camera’s aan de achterkant.

OnePlus 8 Lite op live foto’s

Opnieuw is er nieuws over de nieuwe Lite-smartphone van OnePlus. De fabrikant zal kiezen voor de naam OnePlus 8 Lite, zo lijkt het. Al eerder gingen er berichten rond over het nieuwere, vermoedelijk goedkopere toestel. Andere fabrikanten weten goed te scoren met goedkopere toestellen, dus kan OnePlus natuurlijk niet achterblijven.

Nadat we eerder al renders zagen van de OnePlus 8 Lite, duiken nu live foto’s op van het toestel. Het gaat hierbij om het blauwe toestel, rechts in de bak. Anders dan bij de renders, lijkt het toestel voorzien te worden van drie camera’s aan de achterkant. Vermoedelijk beschikt de 8 Lite hiermee over een standaardsensor, telephotolens en een groothoeklens, al is deze informatie nog niet bekend.

Dankzij de nieuwe informatie heeft leaker OnLeaks een nieuwe render vrijgegeven van de OnePlus 8 Lite. Het is niet helemaal duidelijk wanneer de fabrikant het nieuwe toestel laat zien, maar natuurlijk houden we je hiervan op de hoogte.

