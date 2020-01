OnePlus deelt eerste teaser van OnePlus Concept One (+ video)

OnePlus zal komende week tijdens de CES in Las Vegas de nieuwe Concept One telefoon gaan tonen. Om ons alvast een beetje warm te maken, heeft OnePlus een teaser online geplaatst, waarmee we wat meer van het toestel krijgen te zien.

OnePlus Concept One teaser

Eerder werd al duidelijk dat OnePlus deze maand een nieuwe concept-smartphone zal laten zien aan het publiek. Hierdoor krijgen we een beeld van waar ze bij de fabrikant mee bezig zijn. We zien bijvoorbeeld welke weg OnePlus in wil slaan met het design en dat zal doorvertaald worden naar de definitieve smartphones.

Dankzij de nieuwe teaser die het bedrijf heeft uitgebracht, krijgen we nu ook te zien wat we van de OnePlus Concept One kunnen verwachten. De smartphone zal op 7 januari tijdens de CES in Las Vegas getoond worden. Duidelijk wordt wel dat de telefoon een alert-slider krijgt, een bekend onderdeel van OnePlus-smartphones. De video die is opgedoken over het toestel is niet door OnePlus zelf naar buiten gebracht, maar door een zogenoemde leaker.

OnePlus will release OnePlus ’first concept machine during CES 2020 in Las Vegas on January 7th. The new electrochromic technology brings a groundbreaking“ latent hidden rear camera ” pic.twitter.com/Xi2xX6E7fX — Ice universe (@UniverseIce) January 3, 2020

Volgende week zullen we meer te zien krijgen van dit toestel. Wat hoop jij van OnePlus te zien?