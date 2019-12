OnePlus viert 6e verjaardag met nieuwe concept-phone in januari

In januari laat OnePlus een nieuwe smartphone zien. Het toestel krijgt de naam OnePlus Concept One en moet een voorbode zijn voor wat we van OnePlus kunnen verwachten.

OnePlus Concept One

OnePlus viert haar zesde verjaardag met een bijzondere aankondiging. De Chinese fabrikant laat tijdens de CES in Las Vegas, op een speciaal OnePlus-event een gloednieuwe smartphone zien. Het gaat niet om zomaar een smartphone, maar om een zogenoemde conceptsmartphone. Hier zullen we diverse technieken en designs gaan terugzien, die we later in een definitief model van OnePlus zullen gaan zien waarschijnlijk.

De telefoon krijgt de naam OnePlus Concept One, waarbij de naam refereert naar de OnePlus One van 6 jaar geleden. Het bedrijf viert namelijk (net als DroidApp in februari;-)) haar zesde verjaardag. In de afgelopen jaren heeft de fabrikant dertien toestellen uitgebracht, met de OnePlus 7T en 7T Pro als meest recente toestellen.

Specificaties van het nog onbekende toestel zijn nog niet bekend. We verwachten niet dat de fabrikant ook direct de OnePlus 8-serie zal presenteren. Vermoedelijk wacht de fabrikant daarmee tot het een poosje later. Onze verwachting is dat de concept-phone van een stijlvol design wordt voorzien, samen met krachtige specificaties, nog betere camera(‘s) en natuurlijk 5G. Het OnePlus Event tijdens de CES in Las Vegas is van 7 tot en met 10 januari 2020.

OnePlus 7T Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 723,00 euro