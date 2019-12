OnePlus 7 en 7 Pro krijgen november-patch met OxygenOS 10.0.3

De bezitters van de OnePlus 7 Pro en de OnePlus 7 krijgen vanaf nu een nieuwe update aangeboden. De fabrikant stelt OxygenOS 10.0.3 beschikbaar.

OxygenOS 10.0.3 voor OnePlus 7/7 Pro

OnePlus rolt voor de 7-serie een nieuwe update uit. Gebruikers van zowel de OnePlus 7 Pro en de 7 krijgen de beveiligingsupdate van november aangeboden. Dit is de op één na laatste beveiligingsupdate die voor Android, door Google, is vrijgegeven. Met de patch worden verschillende zwakke plekken in het Android-besturingssysteem aangepakt.

De update heeft versie OxygenOS 10.0.3 gekregen. Als we kijken naar de changelog, dan heeft de update verder niet heel veel te bieden. Naast de beveiligingsupdate worden ook verschillende bugfixes en optimalisaties beloofd. Het is opvallend dat de update verschijnt, omdat OnePlus iedere twee maanden een security-patch uitrolt. De vorige update was echter van oktober. Misschien is het een voorteken van maandelijkse updates? We houden het in de gaten!

OnePlus rolt de update nu uit voor de OnePlus 7 Pro en de OnePlus 7. Het kan wel enige tijd duren voordat iedereen de update binnen ziet rollen. Wanneer dit het geval is, krijg je hiervan een melding op je smartphone.

