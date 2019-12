OnePlus 7T en 7T Pro krijgen verbeteringen met OxygenOS 10.0.5 en 10.0.7 update

Er wordt een nieuwe update uitgerold voor de OnePlus 7T en de OnePlus 7T Pro. De 7T van de Chinese fabrikant worden voorzien van OxygenOS 10.0.7. Voor de OnePlus 7T Pro wordt de telefoon bijgewerkt naar OxygenOS 10.0.5. Hiermee worden een aantal belangrijke verbeteringen doorgevoerd.

OxygenOS update voor OnePlus 7T (Pro)

De OnePlus 7T en OnePlus 7T Pro krijgen een update aangeboden waarbij gebruikers kunnen profiteren van een reeks verbeteringen. Deze optimalisaties vinden we terug in OxygenOS 10.0.7 (7T) en OxygenOS 10.0.5 (7T Pro) welke vanaf nu verspreid wordt. Allereerst brengt de update de beveiligingsupdate van november 2019.

Andere verbeteringen zien we terug in de fotokwaliteit en ook in het omgaan met het werkgeheugen en het opstarten van apps zijn er verbeteringen. De changelog van de update voor de OnePlus 7T hebben we hieronder voor je neergezet;

System Improved the launching speed of some apps Optimized the RAM Management Optimized the black and white screen issues with some apps Improved system stability and general bug fixes Updated Android security patch to 2019.11

Camera Improved the photo quality



OxygenOS 10.0.5 voor 7T Pro

Daarbij is er ook nog de OxygenOS 10.0.5 voor de OnePlus 7T Pro. Deze changelog is een stukje langer en als volgt;

System Improved the launching speed of some apps Optimized the RAM Management Fixed the black and white screen issues with some apps Fixed black lines on the screen while charging the device Improved system stability and general bug fixes Updated Android security patch to 2019.11

Camera Improved the photo quality



De update wordt gefaseerd uitgerold. Hierdoor kan het even duren voordat iedereen de update aangeboden krijgt. Wanneer je deze kunt downloaden, krijg je een melding op je smartphone.

OnePlus 7T Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 560,00 euro