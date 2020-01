OnePlus 7T-bezitters klagen over verkleuring van het beeldscherm

Een grote groep gebruikers klaagt over het beeldscherm van de OnePlus 7T. De high-end smartphone van het bedrijf toont verkleuring van het beeldscherm, en daar heeft OnePlus nu op gereageerd.

Verkleuring beeldscherm 7T

De OnePlus 7T is samen met de OnePlus 7T Pro het high-end toestel van de Chinese fabrikant. Echter is niet iedereen even tevreden. Verschillende gebruikers maken melding van verkleuring van het scherm bij de OnePlus 7T. Al sinds de release worden de problemen gemeld. Het duikt voornamelijk op wanneer grijstinten worden getoond, op een lagere helderheid. Ook de meest recente batches van de toestellen laten de problemen zien.

OnePlus heeft nu gereageerd op de problemen rondom het beeldscherm. Tegenover Tweakers laat de fabrikant weten dat het hier niet gaat om een kwaliteitsprobleem, maar om een eigenschap van het scherm. “Onder specifieke omstandigheden van extreem weinig licht kan een lichte verkleuring van het beeldscherm optreden”, zo is de reactie. Volgens OnePlus heeft het geen invloed op het dagelijkse gebruik of de duurzaamheid van het beeldscherm.

Het is bekend dat AMOLED en OLED-schermen gevoeliger zijn voor voor bijvoorbeeld effecten, maar verkleuring hoor je niet vaak. Zover bekend komt het probleem niet voor bij de OnePlus 7T Pro, maar alleen bij de 7T.

