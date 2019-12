OnePlus pusht Android 10 met OxygenOS 10.0.3 naar OnePlus 6 en 6T

Nadat eerder de uitrol van de update naar Android 10 weer hervat werd voor de OnePlus 6 en 6T, is er nu een nieuwe update beschikbaar. We vinden OxygenOS 10.0.3 met een hoop verbeteringen.

OxygenOS 10.0.3 voor 6/6T

De update naar Android 10 werd eerder weer hervat voor de OnePlus 6T en OnePlus 6, maar ook weer niet, want de update bleek toch niet helemaal stabiel genoeg. Dat was niet bepaald de eerste keer dat OnePlus een update terugtrok naar Android. Laten we hopen dat deze update naar OxygenOS 10.0.3 geen kinderziektes meer bevat.

Met OxygenOS 10.0.3 worden een groot aantal problemen aangepakt, zo wordt duidelijk uit de changelog. Tevens zien we dat de Chinese fabrikant beveiligingsupdate november 2019 meelevert. De changelog hebben we hieronder voor je neergezet.

Changelog

System Updated system to Android 10 Brand new UI for Android 10 Fixed the automatic reboot issue Added the notch area display option in the Settings (Settings – Display – Notch display – Hide the notch area) Fixed the issue with lock screen appearing even after unlocking the device with the password Fixed the issue with Navigation bar after upgrade Fixed the Digital wellbeing option missing in the settings Updated Android security patch to 2019.11

Fingerprint Fingerprint unlock functionality improvement Enhanced the fingerprint animation

Camera Camera performance improvement

Wifi Connectivity Fixed the issue of Wifi connection to 5Ghz networks



De update wordt gefaseerd uitgerold. Wanneer deze voor je OnePlus 6T of OnePlus 6 beschikbaar is, krijg je een notificatie op je smartphone.

