‘OnePlus gaat updatebeleid flink omgooien; 4 jaar lang security-updates’

Als we afgaan op informatie van een enkele bron, zou het zomaar kunnen zijn dat OnePlus haar updatebeleid gaat omgooien. De hoeveelheid updates wordt meer en de periode waarin ze uitgebracht worden, wordt langer.

Andere koers voor OnePlus updates?

Er bestaat een kans dat OnePlus een andere koers gaat varen met het uitrollen van updates voor de smartphones van het bedrijf. Een anonieme bron meldt aan Androidworld dat het merk een efficiëntere manier wil vinden voor het uitrollen van updates. Dat dit nodig is, hebben de laatste updates al bewezen. Meermaals werden updates teruggetrokken of snel een patch eroverheen om kinderziektes uit updates te halen.

Volgens de bron zou er internet bij OnePlus veel onenigheid zijn over het updatebeleid. Het is niet duidelijk hoe betrouwbaar deze bron is. Het merk zou vinden dat het beter kan en moet. Om die reden zouden er een aantal dingen gaan veranderen met het uitrollen van updates. Het werkproces zou met 70 procent versneld moeten worden.

Op dit moment levert OnePlus drie jaar lang beveiligingsupdates, en verschijnen deze tweemaandelijks. Volgens de collega’s zou dit allemaal gaan veranderen. Vanaf 2020 worden telefoons vier jaar lang van beveiligingsupdates voorzien. Deze worden dan ook maandelijks uitgerold. Drie jaar lang zou OnePlus Android-upgrades uit willen rollen, zoals het dat eerder al deed met de OnePlus 3 en 3T.

Wanneer deze informatie klopt, zou dit erg goed nieuws zijn. We zijn wel benieuwd of deze updateplannen ook gelden voor eerder uitgebrachte toestellen. Het kan ook zijn dat OnePlus pas vanaf de OnePlus 8-serie de nieuwe regels in werking laat treden. We houden het uiteraard voor je in de gaten. OnePlus zelf heeft niet op het nieuws gereageerd.

