OnePlus presenteert 120Hz Fluid Display; voor de OnePlus 8?

OnePlus heeft nieuwe verbeteringen aangekondigd voor haar nieuwe smartphone. De OnePlus 8 zal voorzien worden van een nieuw 120Hz Fluid Display.

120Hz beeldscherm van OnePlus

OnePlus heeft een nieuwe stap gezet in de beeldschermtechnologie. In onze voorspelling voor 2020 schreven we al dat fabrikanten met een 120Hz beeldscherm zouden komen, en de eerste stap hiertoe is nu gezet. OnePlus presenteert het 120Hz Fluid Display beeldscherm, waarbij het scherm doorloopt aan de zijkanten en alles nog vloeiender weergeeft.

OnePlus liep al voorop met een 90Hz beeldscherm in de 7-serie. In de OnePlus 8 zullen we naar verwachting dus het 120Hz beeldscherm gaan zien. Volgens de fabrikant beleven gebruikers een nog geavanceerdere en soepelere kijkervaring. Het moet een doorbraak worden, zo meldt Pete Lau, CEO van OnePlus.

Binnen enkele maanden verwachten we de nieuwe OnePlus 8-serie. We zijn benieuwd naar de nieuwe kijkervaring die OnePlus ermee gaat bieden.

