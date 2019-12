Wat gaat 2020 brengen? DroidApp blikt vooruit

Genoeg van de terugblikken op het jaar 2019? We kijken natuurlijk ook graag vooruit. Wat gaat 2020 brengen? We hebben onze verwachtingen voor je op een rij gezet.

Vooruitblik op 2020

Als we de smartphones vandaag de dag zien, zijn de onderscheidende verschillen veel minder groot dan in voorgaande jaren. Het kan zomaar zijn dat we in 2020 meer verschillen gaan zien. Er zijn in ieder geval genoeg technologieën die verder uitgebouwd zullen worden. Maar wat kunnen we precies verwachten en wat hebben de verschillende fabrikanten in petto? We blikken in dit artikel vooruit op het jaar 2020.

Huawei

Vorig jaar schreven we in ons vooruitblik op 2019 dat de Amerikanen Huawei ervan beschuldigde dat ze zouden spioneren. Het was toen nog de vraag, of de Amerikanen daarin zouden doorslaan omdat ze geen bewijs hebben. Zoals je in ons jaaroverzicht 2019 kon lezen, is dat absoluut gebeurd met sancties en een zwarte lijst. We zijn heel benieuwd hoe de sancties in 2020 uit gaan pakken voor Huawei en Honor. Komt er dan toch nog een doorbraak, of moeten we vertrouwen op de eigen Huawei Mobile Services als alternatief voor de Google-diensten. In dat laatste heb ik een hard hoofd, omdat we zo gehecht zijn aan de diensten van Google.

Veel van de vooruitzichten klopte, maar toch waren er ook een aantal dingen die we eind vorig jaar niet hadden verwacht. Motorola kwam met een hele One-reeks aan toestellen en Sony bracht niet de Xperia XZ4 uit, maar de Xperia 1. Stiekem hadden we afgelopen jaar ook nog de Nokia 5.2 en Nokia 8.2 verwacht, maar we verwachten die komend jaar. HTC bracht niks bijzonders uit dit jaar, dus ook geen U13, waar eerder nog geruchten over rondgingen. Onduidelijk is of HTC voor 2020 wel plannen heeft, of dat we het merk definitief kunnen uitzwaaien.

Vouwbare smartphones, camera’s en beeldscherm

De vouwbare smartphones kwamen in 2019 niet heel lekker van de grond, maar toch was daar het begin. Motorola komt met de nieuwe Razr, mogelijk dat die ook naar ons land komt. We zullen ook een nieuwe ‘foldable’ smartphone gaan zien van Samsung, met een vergelijkbaar design als de Motorola Razr. Misschien dat meer fabrikanten nog vergelijkbare plannen hebben.

Langere tijd was het stiller rondom megapixels in cameralenzen op smartphones. Inmiddels lijkt de race weer te zijn hervat. Samsung en verschillende andere merken willen hun smartphones dit jaar voorzien van een 108 megapixel sensor. Uiteraard zal één lens niet voldoende zijn en zullen we weer meerdere camera’s aan de achterkant tegenkomen. Daar mag de vierkante opvallende cameramodule niet bij onbreken, of je het nou wil of niet.

Andere innovaties zullen we terug gaan zien in de beeldschermen. Waar bijvoorbeeld OnePlus haar toestellen al voorziet van een 90Hz beeldscherm, zouden volgens de berichten Samsung en Huawei haar high-end toestellen willen voorzien van een 120Hz beeldscherm, waardoor het allemaal nog vloeiender verloopt. Nu maar hopen dat fabrikanten genoeg aandacht besteden aan de optimalisatie voor de accu. Want een hogere verversingssnelheid zorgt ook voor een hoger accuverbruik.

Oppo

We hebben hoge verwachtingen van Oppo. Afgelopen jaar deed het bedrijf goede zaken met de Oppo Reno, en ook dit jaar met de Reno2 en ook voor komend jaar zou het merk grote ambities hebben. Vorig jaar gingen er al geruchten rond over een vouwbare smartphone. Hoewel we daar in 2019 nauwelijks meer wat over gehoord hebben, is de kans aanwezig dat we die komend jaar gaan zien.

Oppo zou net als verschillende andere merken werken aan 5G-smartphones. Overigens is dat niet heel nieuw, want van het jaar verschenen er al 5G-toestellen. Maar deze zijn nog niet in Nederland verkrijgbaar, en aangezien T-Mobile bijvoorbeeld in 2020 een landelijk dekkend 5G-netwerk wil hebben, moet daar wel verandering in komen. Wij verwachten dan ook in 2020 een eerste lichting 5G-toestellen in Nederland.

Ander nieuws

Uiteraard zijn er ook weer de bekende aankondigingen. Begin januari tijdens de CES zien we mogelijk nog wat nieuws. Eind februari is er het Mobile World Congress in Barcelona waar verschillende merken hun producten aankondigen. Android 11 zullen we ook in de loop van 2020 gaan zien. Eerder gingen er al geruchten over een verbeterde vliegtuigmodus en nog andere optimalisaties zoals het automatisch inplannen van het donkere thema.

Andere aankondigingen die we dit jaar verwachten zijn van de opvolgers van de huidige smartphones. Denk aan de Galaxy S20/S11 van Samsung, LG G9, Huawei P40, nieuwe Moto G8-modellen, een Sony Xperia 2, Oppo Reno 3 en nieuwe toestellen van diverse andere merken.

Waar kijk jij het meest naar uit in 2020?