De 5 meest onmisbare apps van 2019 volgens Kelly

Onmisbare Android-apps van Kelly

In de Google Play Store vind je vele duizenden apps, dan zitten er echt wel een aantal tussen die bij je passen. In dit artikel deelt DroidApp-schrijfster Kelly haar meest onmisbare apps van het afgelopen jaar.

Galaxy Wearable

Met de aanschaf van de Galaxy Watch kon ik dit jaar een nieuwe app toevoegen aan mijn lijstje van de meest onmisbare apps 2019. Namelijk de app Galaxy Wearable. Hiermee kun je gemakkelijk de instellingen op je smartwatch wijzigen zoals de wijzerplaten, meldingen, widgets en ga zo maar door. Dit kan natuurlijk ook via het horloge zelf alleen via de app gaat het net wat gemakkelijker. Wat ook gemakkelijk aan de app is dat je in één oogopslag kunt zien hoeveel procent de batterij nog over heeft en hoe lang deze nog mee kan gaan.

New York Pass

Met de vakantie van dit jaar kon de app New York Pass niet ontbreken. Als je op vakantie gaat naar New York en je bestelt de New York Pass, dan kan je via de app gemakkelijk zien waar deze allemaal geldig is, maar je vindt er ook de openingstijden van de bezienswaardigheden. De app hebben we tijdens de vakantie vaak gebruikt om een beetje in te delen wat we wanneer wilden gaan bekijken. Maar ook gebruikte ik deze om de QR-code te laten scanner bij de entree van bepaalde bezoeken.

Google Maps

Om nog even verder te gaan op de vakantie, is Google Maps altijd een handige app. Maar tijdens de vakantie is deze ook enorm veel gebruikt en dan vooral voor de metrolijn. Als we ergens naartoe gingen, zochten we via Google Maps op waar het was en bekeken we of we te voet gingen of met de metro. Uiteraard gebruik ik de app heel het jaar volop. Als ik met de auto ergens naartoe ga waar ik de weg zo niet naar toe weet, dan zoek ik op de locatie en komt het altijd weer goed.

Netflix

Dit jaar ging ik er toch ook maar aan geloven, Netflix. Na een proefabonnement op een gegeven moment toch maar een abonnement afgesloten. De app ook meteen geïnstalleerd op mijn telefoon en tablet. En wanneer je geen tv bij de hand hebt waar Netflix op staat is dit erg makkelijk! Werkt snel en erg makkelijk. Ook handig als je het bijvoorbeeld over series hebt, om deze meteen aan je lijstje toe te voegen via de Netflix app.

Flitsmeister

De app Flitsmeister is bij mij al heel wat jaren geliefd. Dit jaar staat deze weer op mijn lijstje omdat deze weer aardig wat boetes heeft kunnen besparen ;-). Erg fijn is dat deze app door veel mensen wordt gebruikt en zo elkaar kunt waarschuwen. Als er een flitsmelding komt dan geef ik ook aan of deze er nog staat of niet. Wat ook een pluspunt is, dat wanneer er een ambulance in de buurt rijd je een melding krijgt met sirene geluidjes. Hierdoor kijk ik extra in mijn spiegels om te zien waar die vandaan gaat komen, zodat je op tijd wanneer nodig ruimte kan maken op de rijbaan.

