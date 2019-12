Android jaaroverzicht 2019: het belangrijkste nieuws samengevat

Het jaar 2019 ligt alweer bijna achter ons. Er is weer veel gebeurd dit jaar. Denk aan de release van Android 10, maar ook de sancties voor Huawei wat veel gevolgen kent. DroidApp heeft hier het meest bijzondere nieuws van het afgelopen jaar op een rij gezet.

Jaaroverzicht 2019

We blikken deze maand veel terug op het afgelopen jaar. Dat doen we nu ook met een compleet jaaroverzicht. We hebben eerder al de onmisbare apps volgens de DroidApp-schrijvers en een overzicht van onze beste smartphones. Hieronder beginnen we met het jaaroverzicht, waarbij we het belangrijkste nieuws per maand hebben verzameld.

Januari

In de eerste maand van 2019 maakte KPN bekend te stoppen met Telfort en XS4ALL. Er verschenen ook nieuwe smartphones, zoals de Honor View 20. Google bracht haar opslagdienst Google One naar Nederland en de Gmail-app kreeg het Material Design. Tot slot sprak DroidApp met Honor over de visie en de toekomst van het merk.

Februari

Februari was de maand van de vouwbare smartphone. DroidApp reisde af naar Barcelona voor de Huawei Mate X. Samsung presenteerde deze maand de Galaxy Fold en ook was daar de Galaxy S10-serie. Op het Mobile World Congress werden ook andere interessante smartphones aangekondigd zoals de Sony Xperia 1 en Nokia 9 PureView. T-Mobile maakte bekend dat het in 2020 een landelijk dekkend 5G-netwerk wil hebben in Nederland. Tevens vierde DroidApp in februari haar 5e verjaardag, met heel veel winacties.

Maart

In de derde maand van 2019 presenteerde Huawei de nieuwe P30-serie. Tevens presenteerde Google haar nieuwe gameplatform; Stadia. Er was ook de aankondiging van de nieuwste Android-versie, welke in eerste instantie Android Q werd genoemd. We moesten ook afscheid nemen van Google Allo, waar Google de stekker uit trok.

April

In april, kwam het nieuws naar buiten dat ES File Explorer uit de Google Play Store werd gehaald door Google. De populaire bestandsbeheerder maakte zich schuldig aan adfraude. Google maakte ook aan mail-app Inbox een einde en ook gingen verschillende merken met creatieve 1 april grappen aan de haal. DroidApp publiceerde ook een overzicht met video, waarbij we de ‘Over the Horizon’ ringtones van alle Galaxy S-modellen op een rijtje hebben gezet. We publiceerden ook onze Galaxy Fold preview.

Mei

Mei was de maand waarin de ellende begon voor Huawei. De Amerikaanse overheid stelde sancties in waarbij Amerikaanse bedrijven geen zaken meer mochten doen met Huawei en dochterbedrijf Honor. Huawei ging op de zwarte lijst omdat het beschuldigd wordt van spionage. Iets waar overigens nog altijd geen enkel bewijs van is geleverd. Het jaar 2020 wordt om deze reden extra spannend voor de Chinese fabrikant. We hopen nog steeds op een wonder.

Verder was er in mei Google I/O waarbij we de nieuwe Pixel 3a terugzagen. Honor presenteerde in Londen haar nieuwe Honor 20-serie, maar iets wat een groot feest moest worden, werd overschaduwd door het gedoe tussen de Verenigde Staten en Huawei.

Juni

Alweer een Google-app waar de stekker uit getrokken werd. Google maakte in juni bekend te stoppen met Google Trips. Sony bracht haar nieuwe high-end smartphone uit in ons land; de Xperia 1. Ook zagen we de eerste teasers verschijnen van de Pixel 4 en bracht Wiko de View 3 uit.

Juli

Weet je nog, FaceApp? In juli gingen we met zijn allen los met de applicatie, we lieten onszelf er jonger of juist ouder uitzien en de resultaten werden massaal gedeeld. Toch was dat niet zonder gevaar, gezien de privacy-risico’s van de app. We gingen naar Barcelona voor de introductie van de FC Barcelona-editie van de Oppo Reno 10X Zoom, en er verscheen ander belangrijk nieuws. Google luisterde hele gesprekken in je woonkamer af, zo bleek uit Belgisch onderzoek. Per 1 juli is het ook niet langer meer toegestaan je mobiel op de fiets te gebruiken.

Augustus

In augustus heeft DroidApp de weer-app test 2019 gepubliceerd. We hebben een half jaar lang onderzoek gedaan naar de beste weer-app, en er is een nieuwe winnaar. Daarnaast liet Huawei haar nieuwe skin EMUI 10 en HarmonyOS zien. Ook werden de EISA Awards uitgereikt, waarbij OnePlus en Huawei in de prijzen vielen. Opvallend nieuws was er ook van Google, dat bekend maakte geen zoetige namen meer te gebruiken voor Android-versies.

September

OnePlus had in september een grote aankondiging, waarbij de OnePlus 7T werd getoond, samen met de OnePlus TV. Ook was het merk als eerst met de uitrol van Android 10 voor een niet-Pixel toestel. Android 10 werd officieel aangekondigd, net als Google Play Pass en de Huawei Mate 30-serie. Die serie was echter niet meer voorzien van Google-diensten, door de sancties. Sinds september kunnen we in onze Stories ook Instagram Muziek gebruiken en bracht Disney haar streamingdienst Disney+ uit in Nederland, als één van de eerste landen. DroidApp onderzocht verder het voortbestaan van Android One bij Motorola, en dat was niet heel rooskleurig. Nokia toonde tijdens de IFA haar Nokia 6.2 en 7.2, Sony de Xperia 5, Motorola de One Zoom en E6 Plus. LG presenteerde haar LG G8X met Dual Screen.

Oktober

In oktober presenteerde Oppo haar nieuwe Reno2-serie. OnePlus bracht de 7T en 7T Pro uit terwijl Motorola vier nieuwe smartphones aankondigde. Hierbij zaten ook de Moto G8 Plus en de One Macro. Tijdens het Made by Google-event was daar de Pixel 4, nieuwe Nest Mini en Microsoft liet haar Android-toestel zien met twee schermen; de Surface Duo.

November

DroidApp wist te melden dat PostNL was begonnen met het tonen van de live locatie van de pakketbezorger. Motorola blies in november de Razr een nieuw leven in; als vouwbare smartphone. Disney+ werd officieel gelanceerd, nadat het twee maanden gratis in Nederland te gebruiken was en Huawei bracht voor een reeks toestellen de Android 10-update uit.

December

In de laatste maand van het jaar was het nieuws nog niet op. Er verschenen verschillende overzichten waarbij teruggeblikt werd op het afgelopen jaar. Zie bijvoorbeeld Spotify Wrapped 2019, Spotify jaaroverzicht 2019, Google jaaroverzicht 2019 en natuurlijk ons eigen overzicht met beste apps van 2019. Nokia presenteerde de nieuwe Nokia 2.3, terwijl Huawei ons de Nova 5T liet zien. Samsung maakte bekend dat de Galaxy Fold dan toch echt naar Nederland komt en de overheid wil een updateplicht voor fabrikanten van slimme apparaten en smartphones.