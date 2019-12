De 5 meest onmisbare apps van 2019 volgens Stefan

Hoewel we met zijn allen toch een groot aantal dezelfde apps gebruiken, is er toch soms wat verschuiving. In dit artikel deel ik mijn vijf meest onmisbare apps van het afgelopen jaar. Welke apps mogen niet gemist worden op mijn smartphone?

Onmisbare Android-apps van Stefan

Ieder jaar publiceren we op DroidApp een overzicht met de meest onmisbare apps van schrijvers, van het afgelopen jaar. Als ik kijk naar mijn lijstje van vorig jaar, dan zie ik toch dat er een kleine verschuiving heeft plaatsgevonden. Met zo’n 99 apps geïnstalleerd op m’n toestel, is het toch nog best lastig een keuze te maken. Anyway, dit zijn de 5 meest onmisbare apps volgens Stefan.

Polarsteps

Polarsteps blijft één van mijn meest favoriete applicaties allertijden. Al sinds het ontstaan van de app gebruik ik de dienst vol enthousiasme. Tijdens mijn reis door IJsland onlangs heb ik dan ook Polarsteps gebruikt. Met deze kun je nauwkeurig op een hele toffe manier je reis vastleggen. Het is een reisdagboek waarbij je foto’s en teksten kunt delen, waarop anderen weer kunnen reageren. Aan het eind verschijnt een heel tof reisoverzicht, waarvan je zelfs een fysiek fotoalbum kunt maken, met overzicht van je reis, met coördinaten en het weer op dat moment.

Flightradar24

Een andere applicatie welke ik met regelmaat heb gebruikt dit jaar is FlightRadar24. Handig om te zien waar het vliegtuig blijft waar je zelf op zit te wachten, of gewoon als tijdverdrijf. Je ziet precies welke vliegtuigen er boven je hoofd vliegen, of om toch weer met open mond toe te zien hoe onwijs veel vliegtuigen er op dat moment in de lucht zijn. Tevens laat Flightradar24 de aankomst- en vertrektijden vanaf de vliegvelden zien.

SplenDo

Een applicatie die niet gemist kan worden is SplenDo ToDo-lijst. De app synchroniseert mijn taken met Google, zodat ik op meerdere apparaten toegang heb tot mijn takenlijst. En dat is ideaal, want de app zorgt ervoor dat ik geen dingen vergeet. In de SplenDo app kun je werken met meerdere lijsten om je taken te categoriseren.

Google Maps

Google Maps zal voor velen een onmisbare applicatie zijn, maar zonder Google Maps was ik waarschijnlijk nergens. In het afgelopen jaar heb ik Maps voor veel verschillende dingen gebruikt. Voor het navigeren uiteraard, maar zeker ook voor het vinden van mooie, interessante bezienswaardigheden in binnen- en buitenland. Ideaal is het offline opslaan van gebieden; handig als je niet je databundel wilt verstoken in IJsland aan Maps, maar die lekker wilt bewaren voor het delen van plaatjes.

Instagram

Het is bijna cliché, maar Instagram is een app die aardig wat van je vrije tijd afsnoept. Toch open ik regelmatig de foto-app. Niet alleen om zelf foto’s te delen, maar juist om de mooie kiekjes van anderen te bewonderen. Denk aan foto’s van mooie reisbestemmingen of de grappige plaatjes van Evert Kwok. Als je dan toch in de app zit, bekijk je ook even wat Stories van je vrienden.

Maar er is nog meer

Stiekem zijn er nog veel meer apps die ik erg vaak gebruik. Zo is toetsenbord-app SwiftKey onmisbaar in het dagelijks leven. Net als ING Bankieren, WhatsApp en Telegram. Ditzelfde geldt voor Fuelio, waarmee ik het brandstofverbruik en de autokosten in de gaten kan houden. Money Lover gebruik ik voor uitgaven, bijvoorbeeld om de vakantiekosten bij te houden en Flitsmeister om het geld juist binnen te houden. Pushbullet gebruik ik vaak voor het doorsturen van bijvoorbeeld linkjes of screenshots, direct naar mijn browser. Om mijn wandelingen, fietstochten of andere bewegingen bij te houden gebruik ik graag Google Fit.

