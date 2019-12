Kabinet wil updateplicht voor slimme apparaten en telefoons

Het Nederlandse kabinet wil een ‘updateplicht’ invoeren voor slimme apparaten en telefoons. Dit staat in een nieuw wetsvoorstel, wat voor meer zekerheid onder kopers moet zorgen.

Updateplicht

Er is een wetsvoorstel ingediend voor een updateplicht voor de verkopers van slimme apparaten en telefoons, zo schrijft het AD. Er worden volgens het kabinet nu teveel apparaten verkocht waarvoor er geen of voor maar een zeer beperkte tijd updates worden verspreid. Hierdoor zijn ze al snel verouderd en tonen ze problemen in het dagelijks gebruik.

Europese regelgeving

Het wetsvoorstel komt niet geheel als een verrassing. Er wordt volgens de krant een Europese regelgeving gevolgd, die op Nederlands initiatief tot stand is gekomen. Verkopers van dergelijke apparaten moeten vanaf 2021 voldoen aan een updateplicht. Hierbij gaat het erom dat het product minimaal blijft functioneren op hetzelfde niveau als ten tijde van aankoop, zo staat in het voorstel. Het komt er op neer dat de verkoper geregeld een software- en beveiligingsupdate zou moeten verstrekken.

Volgens het AD gaat het niet alleen om telefoons, maar ook om slimme apparaten. Er zijn steeds meer apparaten die verbonden zijn met het internet; televisies, koelkasten, deurbellen en nog veel meer. Volgens het kabinet zijn er in 2020 20,4 miljard apparaten met een online verbinding, een verdubbeling ten opzichte van in het jaar 2017. Mona Keijzer van Economische Zaken vindt dat consumenten moeten weten wat zij van deze apparaten mogen verwachten.

Smartphones

Uit eerder onderzoek van de Consumentenbond, en wat wij natuurlijk al vaak op DroidApp hebben behandeld, laten veel fabrikanten het updaten van smartphones nog te vaak op hun beloop. Dit heeft als gevolg dat kwetsbaarheden in het besturingssysteem of in componenten niet worden opgelost.

Het is nog niet helemaal duidelijk welk termijn wordt gehanteerd voor de updateplicht. Dit zal nader bepaald worden door het Europese Hof van Justitie. Daarnaast is het opvallend dat de verkoper moet garanderen dat het toestel updates krijgt, en niet per definitie de fabrikant; terwijl daar het product wel van afkomstig is. Wanneer de verkoper expliciet vermeldt dat een product geen updates krijgt, en de consument gaat daarmee akkoord, dan kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld, zo meldt Tweakers.

In het concept van het wetsvoorstel staat de volgende tekst;