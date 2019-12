Samsung Galaxy Fold komt definitief naar Nederland: alle details

Samsung heeft vanmorgen officieel bekend gemaakt dat de vouwbare Galaxy Fold officieel naar Nederland komt. Nederland behoort hiermee tot één van de weinige landen waar de smartphone uitgebracht wordt.

Galaxy Fold naar Nederland

De eerste ‘foldable’ smartphone van Samsung maakt zijn debuut in Nederland. Nadat eerder al bekend werd dat het toestel in ons land uitgebracht zou worden, doken er fabricagefouten op bij testexemplaren van de vouwbare smartphone. Hierdoor werd de release wereldwijd gestaakt en uitgesteld. In verschillende landen werd de Galaxy Fold al uitgebracht dit jaar, daar wordt nu Nederland aan toegevoegd.

De Samsung Galaxy Fold is één van de eerste vouwbare smartphones welke uitgebracht is. De smartphone heeft opengeklapt een beeldscherm van 7,3 inch en aan de voorkant zit, eenmaal dichtgeklapt, een 4,6 inch scherm. Die levert een HD+ resolutie, terwijl opengeklapt een resolutie van 2152 x 1536 pixels behaald wordt. In onze Galaxy Fold preview hebben we het toestel al uitgebreid besproken.

Het vernieuwde model dat nu in Nederland uitgebracht wordt, is op verschillende vlakken een verbetering, zo belooft Samsung;

“In de afgelopen maanden heeft Samsung de Galaxy Fold verfijnd om te garanderen dat deze de best mogelijke ervaringen levert. Daarbij zijn niet alleen het ontwerp en de materialen van de Galaxy Fold verbeterd, ook is de tijd genomen om de klantervaring opnieuw te ontdekken.”

Aan boord van de foldable smartphone is een 10MP+8MP dual-camera. Deze bevindt zich bovenaan het scherm en gebruik je dus als soort van front-camera. Aan de achterzijde is de smartphone voorzien van een 12 megapixel sensor, 12 megapixel telephoto lens en 16MP groothoek-sensor. De camera biedt nog een aantal extra features; een variabel diafragma (f/1.5-f/2.4), optische beeldstabilisatie en 2x optische zoom. De accucapaciteit bedraagt 4380 mAh, iets wat niet wereldschokkend groot is voor een toestel van deze omvang. Opladen gebeurt met een 18W snellader. Samsung heeft de Samsung Galaxy Fold verder uitgerust met een Snapdragon 855 processor, 12GB RAM en 512GB opslagruimte.

Vanuit de doos draait de smartphone op Android 9 Pie, maar binnenkort wordt de update naar Android 10 verwacht. Vanaf 20 december is de smartphone te pre-orderen in Nederland voor een bedrag van €2020,-. Vanaf 10 januari is hij voor iedereen verkrijgbaar. Plaats je een pre-order, dan krijg je een gratis set Galaxy Buds en Aramid Fiber Slim Cover. Hij is verkrijgbaar bij via Samsung zelf, T-Mobile en KPN. Vodafone behoort niet meer tot de partners waar het toestel verkocht zal worden.