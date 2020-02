OnePlus 8 Pro laat zich in het echt zien op foto

Er is een foto verschenen van de vermoedelijke nieuwe OnePlus-smartphone. Naar verluidt gaat het om de OnePlus 8 Pro waarover we alweer een tijdje niets hebben vernomen. Kloppen de beelden met de eerdere renders die van het toestel naar buiten zijn gebracht?

OnePlus 8 Pro op beeld

De OnePlus 8 Pro is in het wild opgedoken. De foto laat de achterkant zien van het nieuwe toestel, dat mogelijk in maart of april verwacht wordt. In oktober vorig jaar kregen we voor het eerst een beeld van de nieuwe 8-serie van OnePlus, waarbij we de OnePlus 8 Pro renders zagen. Als de geruchten kloppen komen er drie modellen uit van de 8-serie. Het gaat hierbij om de OnePlus 8, 8 Pro en 8 Lite.

Uit de eerder verschenen renders werd duidelijk dat OnePlus de telefoon niet meer zou voorzien van een pop-up camera, maar van een punch-hole. Dit is een cirkelvormige opening in de hoek van het scherm, waarin de front-camera is geplaatst. We zien steeds meer toestellen waar dit wordt toegepast. Op de live foto zien we de achterkant met een in verticale opstelling geplaatste camera-module, samen met een ToF dieptesensor. Helaas ontbreekt nog verdere informatie over de OnePlus 8 Pro, maar zullen naar verwachting in de komende weken meer berichten binnendruppelen.

