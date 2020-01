OnePlus 8 Pro: live foto toont 120Hz beeldscherm

Op het internet gaat een live-foto rond van een nieuwe OnePlus-smartphone. We zien de OnePlus 8 Pro met een 120Hz beeldscherm. Wat kunnen we van het toestel verwachten?

OnePlus 8 Pro met 120Hz beeldscherm

OnePlus zal binnenkort de nieuwe 8-serie presenteren. Eén van deze toestellen zal ook de OnePlus 8 Pro zijn. Het wordt het jaar van het 120Hz beeldscherm en ook de Chinese fabrikant zal hier aan meedoen. Op een live foto zien we dat de nieuwe smartphone voorzien zal zijn van 120Hz beeldscherm. Dit heeft als voordeel dat het spelen van games nog beter wordt. Daarbij verloopt ook het scrollen door de pagina’s en apps als een speer.

De Chinese fabrikant zal 120Hz niet verplichten, je kunt ook kiezen uit 90Hz en 60Hz als verversingssnelheid. Dit heeft als voordeel dat het minder invloed heeft op de accuduur van de telefoon. Volgens de bron van de foto is de telefoon op deze afbeelding een OnePlus 8 Pro. Deze zal in tegenstelling tot de voorgaande modellen niet over een pop-up camera, maar over een punch-hole beschikken.

OnePlus 7T Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 699,00 euro