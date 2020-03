We kregen gisteren al meer te weten over de OnePlus 8 Lite. We hebben nu meer informatie over de twee andere smartphones van OnePlus die er aan zitten te komen; de OnePlus 8 en 8 Pro.

Meer details over OnePlus 8

De nieuwe smartphones van OnePlus worden medio april verwacht, zo werd van de week bekend. Gisteren werden meer details bekend over de 8 Lite, waarbij het toestel beschikt over een MediaTek 5G-processor en zou over de toonbank gaan voor een bedrag van 460 euro. Nu komen we meer te weten over de OnePlus 8 Pro en de OnePlus 8.

Beide smartphones krijgen een Snapdragon 865 processor en een Full-HD+ AMOLED-scherm met 120Hz verversingssnelheid. De vingerafdrukscanner zal geïntegreerd zijn in het scherm. Daarbij zal er ook 5G-ondersteuning aangeboden worden bij de nieuwe 8-serie van OnePlus, zo is de verwachting, in ieder geval bij de Pro.

We hebben de informatie per model even op een rijtje gezet;

OnePlus 8

De OnePlus 8 krijgt volgens de geruchten de volgende specificaties;

6,5 inch beeldscherm

Punch-hole met 32MP front-camera

6GB+128GB / 8GB+128GB / 12GB+256GB

Triple-camera: 48MP hoofdlens, 16MP groothoek, 2MP

4000 mAh accu met 30T Warp Charge

OnePlus 8 Pro

Het meest uitgebreide model is de OnePlus 8 Pro. Ook dit belooft een echte krachtpatser te worden. De specificaties zijn daarbij volgens de geruchten als volgt;

6,65 inch beeldscherm

Punch-hole met 32MP front-camera

8GB+128GB / 12GB+256GB

Quad-camera: 60MP hoofdlens, 16MP + 13MP + ToF

4500 mAh accu, 30W draadloos laden (inclusief 30W reverse charging)

OnePlus 8 Lite

De meest betaalbare smartphone in deze reeks is de OnePlus 8 Lite.

6,4 inch AMOLED-beeldscherm met 90Hz verversingssnelheid

MediaTek Dimensity 1000 (ondersteunt 5G, maar niet bevestigd dat de telefoon ook zelf 5G krijgt)

8GB RAM + 128/256GB opslag

Triple-camera: 48MP + 16MP + 12MP

4000 mAh, 30T Warp Charge

Vingerafdrukscanner in scherm

16MP front-camera

De aankondiging zou plaatsvinden op 14 april. Vanwege het coronavirus zou er gekozen zijn voor een event via een livestream. Van de OnePlus 8 Lite is de vermoedelijke prijs dus bekend (460 euro). Als de berichten juist zijn, dan gaat de OnePlus 8 over de toonbank voor 549 dollar (500 euro) en de Pro voor 799 dollar (717 euro). We houden je op de hoogte als er meer bekend is.

