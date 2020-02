OnePlus 7T Pro wint GSMA GLOMO Award voor ‘beste smartphone’

OnePlus heeft een nieuwe prijs in de prijzenkast staan. De fabrikant heeft de jury te weten overtuigen met de OnePlus 7T Pro. Het toestel wint een GLOMO-award.

OnePlus 7T Pro wint GLOMO Award

GSMA, onder andere bekend als organisator van het Mobile World Congress, heeft ondanks de afgelasting van het MWC dit jaar de jaarlijkse GLOMO Awards uitgereikt. De Chinese fabrikant OnePlus heeft de prijs gewonnen voor beste smartphone dit jaar. Dit doet de fabrikant met de OnePlus 7T Pro.

Over deze smartphone waren we ook al enthousiast in onze OnePlus 7T Pro review. De GSMA reikt ieder jaar in verschillende productcategorieën awards uit. Vorig jaar won de Huawei Mate 20 Pro de prijs voor beste smartphone. Vorig jaar won OnePlus met de OnePlus 7 Pro (en Huawei met de P30 Pro) al de EISA Award 2019-2020.