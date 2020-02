Nieuwe OxygenOS update staat klaar voor OnePlus 7, 7 Pro en 7T Pro

OnePlus heeft voor drie toestellen een nieuwe update klaargezet. De fabrikant stelt een nieuwe OxygenOS update beschikbaar voor de OnePlus 7, 7 Pro en 7T Pro. Hierbij wordt onder andere een nieuwe security-patch geleverd.

Update voor OnePlus 7, 7 Pro en 7T Pro

Drie smartphones van OnePlus worden voorzien van een nieuwe update. Voor de OnePlus 7 en 7 Pro is dit de OxygenOS 10.0.4 update, voor de OnePlus 7T Pro is het versienummer 10.0.7. De OnePlus 7T lijkt niet meegenomen te worden in het rijtje van updates dat nu verspreid wordt.

De changelog voor de twee updateversies is gelijk aan elkaar. Hierdoor zien we onder andere dat OnePlus verbeteringen doorvoert in het RAM-management. Tevens wordt beveiligingsupdate januari 2020 meegeleverd. We hebben de changelog hieronder voor je neergezet.

Changelog

System

Optimized the RAM management

improved black/blank screen issues with some apps

Added the feature to support reminders for privacy alerts

Improved system stability and fixed general bugs

Updated Android security patch to 2020.1

OnePlus rolt de update gefaseerd uit. Hierdoor kan het even duren voordat iedere OnePlus-bezitter de nieuwe update binnen ziet komen rollen. Overigens werd het wel weer eens tijd voor een update. De laatste update voor de devices stamt van twee maanden geleden.

OnePlus 7T Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 728,00 euro

OnePlus 7 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 584,00 euro