OnePlus apparaten krijgen ondersteuning voor Assistent Ambient Modus

In een samenwerking met Google brengt OnePlus de Ambient Modus uit haar Assistent naar haar mobiele telefoons. Zo blijft je telefoon ook tijdens het laden functioneel!

Ambient modus voor OnePlus

Eigenaren van een OnePlus smartphone kunnen snel een nieuwe feature verwachten, als je een OnePlus 3 of nieuwer in het bezit hebt. OnePlus heeft namelijk in samenwerking met Google de Ambient Modus voor haar apparaten beschikbaar gemaakt. Met deze Ambient Modus kan je, terwijl het toestel aan de lader ligt, snel handige acties uitvoeren. Je krijgt suggesties te zien van acties die je mogelijk zou willen uitvoeren, het weer of herinneringen.

Naast informatie kan je tijdens het laden je toestel ook laten veranderen in een foto lijstje of een interface waarmee je slimme apparaten in huis kunt bedienen. Zo blijft je smartphone nuttig aan de lader. Onderaan dit bericht vind je een korte video over de Ambient Modus. Wil je de functie inschakelen dan moet je je apparaat aan de lader hangen en op de notificatie klikken. Na het doorlopen van een aantal stappen kan je met Ambient Modus aan de slag. Daarnaast kan je de functie activeren in de Google App. Ga naar Instellingen > Google Assistent > Selecteer het Assistent tabblad en tik op Apparaten (telefoon).

OnePlus laat weten dat de uitrol zeker een week in beslag kan nemen, dus mocht je de functie nog niet zien heb dan nog even geduld!