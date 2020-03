‘OnePlus 8 en 8 Pro worden op 15 april aangekondigd: maar waar is de Lite?’

Op 15 april kunnen we een nieuwe aankondiging verwachten van de Chinese fabrikant OnePlus. Het gaat om de nieuwe 5G-toestellen van het bedrijf; de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro. Maar waar blijft dan de OnePlus 8 Lite?

OnePlus 8-serie op 15 april

Volgens de goed geïnformeerde leaker Max zal OnePlus op 15 april het doek van de nieuwe OnePlus 8-toestellen halen. Aanvankelijk zou de aankondiging eerder gepland staan, maar door de verspreiding van het coronavirus is dat nu dus medio april geworden, aanvankelijk was dat gepland voor midden maart. Overigens lijkt het erop dat de aankondiging van OnePlus enkel via een livestream zal plaatsvinden en er dus geen fysieke presentatie wordt gegeven voor de media.

Het is de verwachting dat OnePlus op deze woensdag twee toestellen laat zien; de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro. Het Lite-model zal pas over een paar maanden getoond gaan worden. De reden hiervan is niet helemaal bekend, maar we vermoeden dat OnePlus de aandacht volledig op de high-end toestellen wil hebben. Eerder maakte de telefoonfabrikant al bekend dat de nieuwe serie uitgerust zal worden met 5G-ondersteuning en een beeldscherm met 120Hz verversingssnelheid.

Zodra we meer informatie hebben over de OnePlus 8-serie, delen we dat natuurlijk met je. OnePlus zelf heeft nog niks gemeld over een aankondigingsdatum.

Foto in de header toont de OnePlus 7 Pro