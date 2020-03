OnePlus: volgende serie komt volledig met 5G

5G moet het dit jaar helemaal worden. De volgende lijn smartphones van OnePlus zal enkel bestaan uit toestellen met 5G-ondersteuning.

5G van OnePlus

OnePlus komt mogelijk binnen enkele weken met een aankondiging. Dit betekent dat we daar ook nieuwe smartphones gaan zien. Aan de pers laat OnePlus weten dat het werkt aan nieuwe 5G-toestellen. In het bericht staat dat bij de eerstvolgende productlancering een lijn lanceert waarbij alle smartphones over 5G beschikken.

Naar verwachting gaat het hier om de OnePlus 8-serie. Eerder al gingen er geruchten over de OnePlus 8, 8 Pro en ook over een 8 Lite. Als die laatste er inderdaad komt, betekent het dat ook de OnePlus 8 Lite over 5G beschikt.

Pete Lau van OnePlus geeft de volgende verklaring over de komst van 5G-smartphones van de fabrikant;

“Wij denken dat de smartphone-ervaring na het begin van het 5G-tijdperk een enorme verandering zal ondergaan. De lage latency van 5G en het bredere aanbod aan clouddiensten zullen ons ongetwijfeld helpen een écht onderling verbonden ervaring te creëren. Daarnaast kunnen we hiermee voor nieuwe ontwikkelingen zorgen op het gebied van bijvoorbeeld gamen – iets wat essentieel is voor de technisch onderlegde OnePlus-gebruikers.”

OnePlus 7T Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 729,00 euro