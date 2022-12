OnePlus Nord CE 2 Lite krijgt Android 13; OnePlus 8 (Pro) en 8T december-update

OnePlus rolt aan het einde van het jaar 2022 nog een reeks nieuwe updates uit. Dit gebeurt voor vier toestellen van de fabrikant. Zo zien we Android 13 voor de OnePlus Nord CE 2 Lite en is er ook voor de OnePlus 8, 8 Pro en de OnePlus 8T een nieuwe update.

Android 13 voor OnePlus Nord CE 2 Lite

Verschillende toestellen van OnePlus zijn in de afgelopen tijd bijgewerkt met de update naar Android 13. Nu is het de beurt aan de OnePlus Nord CE 2 Lite. De smartphonefabrikant geeft de smartphone daarbij ook gelijk de nieuwe skin, OxygenOS 13. Hiermee worden bepaalde zaken aangepakt en de interface wat vernieuwd. Daarbij heeft de fabrikant ook gelijk beveiligingsupdate december toegevoegd aan de update. Hiermee is het toestel weer wat meer up-to-date. De update voor de OnePlus Nord CE 2 Lite wordt gefaseerd uitgerold. Hierdoor kan het even duren totdat iedere gebruiker de nieuwe update kan downloaden. Dit kan zomaar enkele weken duren.

OnePlus 8, 8 Pro en 8T

De OnePlus 8, OnePlus 8 Pro en de OnePlus 8T krijgen eveneens een nieuwe update aangereikt. De fabrikant rolt voor deze smartphone een nieuwe software-update uit met versienummer .F15. Deze nieuwe update bevat een reeks verbeteringen en de beveiligingsupdate van december 2022. We zien bijvoorbeeld een verbeterde batterijduur onder verschillende omstandigheden. Verder heeft OnePlus enkele problemen aangepakt met een flikkerend scherm, Bluetooth en het systeem zelf, zo laat Guan aan ons weten.

De update voor de drie smartphones uit de 8-serie wordt vanaf nu uitgerold, ook in Nederland.

