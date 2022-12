OnePlus Nord CE 3 renders tonen compleet nieuw ontwerp: dit wordt ‘m

OnePlus werkt aan de nieuwe OnePlus Nord CE 3. De nieuwe smartphone is opgedoken in het geruchtencircuit en nu zien we renders van het toestel. We zien zelfs een vleugje iPhone in de vormgeving van het toestel.

OnePlus Nord CE 3 renders gepubliceerd

Er zijn nieuwe renders verschenen van een nog niet aangekondigd toestel. OnePlus werkt aan een nieuwe telefoon in het middensegment. Het is de OnePlus Nord CE 3. Eerder doken hierover de specificaties al op en nu hebben we ook een beeld van dit nieuwe toestel. Dankzij deze foto’s die zijn gemaakt door OnLeaks, zien we de nieuwe stijl die OnePlus wil hanteren in de CE-lijn.

De OnePlus Nord CE 3 renders die nu zijn gedeeld zijn gemaakt op basis van een prototype van het toestel. Het kan dus nog wel zo zijn dat OnePlus nog wat veranderingen doorvoert in het definitieve ontwerp. OnePlus zal dus een compleet nieuw design hanteren bij de Nord CE 3, met een plat design en de strakke randen. Die randen doen op hun beurt weer denken aan de door OnePlus eerder uitgebrachte OnePlus X en ook een vleugje iPhone.

Verwacht wordt dat het toestel op de markt komt met een 6,7 inch Full-HD+ beeldscherm, een triple-camera met 108 megapixel hoofdlens en een Snapdragon 695 chipset. Ook wordt er gesproken over een 5000 mAh batterij met 67W snelladen. We verwachten de OnePlus Nord CE 3 met een prijs van rond de 400 euro.