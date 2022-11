OnePlus Nord CE 3 uitgelekt: specificaties zijn opgedoken

OnePlus komt met een nieuwe smartphone in de CE-serie. Het is de OnePlus Nord CE 3, waarbij de telefoon de Nord CE 2 opvolgt. De specificaties van de smartphone zijn inmiddels opgedoken, waardoor we een goed beeld krijgen van het toestel. Wat heeft OnePlus met de nieuwe telefoon te bieden?

OnePlus Nord CE 3

De OnePlus Nord CE 3 is opgedoken in het geruchtencircuit. De telefoon zal de huidige Nord CE 2 opvolgen. Dat toestel hebben we van het jaar uitgebreid besproken in de OnePlus Nord CE 2 review. De nieuwe smartphone zal waarschijnlijk volgend jaar uitgebracht worden door de Chinese fabrikant. De eerste details en specificaties komen we vast te weten over de Nord CE 3.

De nieuwe smartphone zal voorzien zijn van een 6,7 inch beeldscherm. Dit is duidelijk groter dan het 6,43 inch scherm dat we kennen van de Nord CE 2. Dit zal wederom een Full-HD beeldscherm zijn, maar wel wordt verwacht dat de smartphone een verversingssnelheid krijgt van 120Hz. De OnePlus Nord CE 3 krijgt verder een triple-camera met een 108 megapixel hoofdlens. Opvallend is dat OnePlus afscheid lijkt te nemen van de groothoeklens en kiest voor nóg een 2 megapixel diepte/macrolens. Dit terwijl je juist aan een groothoeklens veel meer hebt. De Nord CE 3 krijgt een Snapdragon 695 chipset met 5G, een 5000 mAh batterij en snelladen met 67 watt.

Wanneer we de nieuwe OnePlus Nord CE 3 kunnen verwachten is nog niet helemaal duidelijk, waarschijnlijk is dat begin volgend jaar. De telefoon wordt verwacht met een prijskaartje van rond de 400 euro. Als we meer informatie hebben, houden we je natuurlijk hiervan op de hoogte!