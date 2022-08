OnePlus komt met meer dan 6 nieuwe Nord-producten

Het lijkt erop dat OnePlus de Nord-reeks verder wil uitbreiden met nieuwe mogelijkheden en producten. Op basis van de nieuwste informatie lijkt het erop dat er zeker zes producten in de pijplijn zitten.

6 nieuwe OnePlus Nord-producten

OnePlus heeft al een aardig portfolio opgebouwd. Waar het in het begin begon met een enkele smartphone, later de smartphones steeds in tweetallen of meer werden uitgebracht, kwamen er steeds meer lijnen, toestellen en ook producten. Nu zet de Chinese fabrikant vol in op de Nord-serie, waarbij we onlangs al de OnePlus Nord Buds review publiceerde.

Een insider, genaamd Mukul Sharma, heeft informatie gedeeld over welke producten er verder nog aan zitten te komen van OnePlus. Hierbij gaat het om verschillende apparaten en producten in de Nord-serie. Deze nieuwe producten zouden in eerste instantie uitgebracht worden voor de Chinese markt, maar dit betekent niet dat ze op een later moment ook naar ons land of naar Europa komen.

Allereerst is er natuurlijk de OnePlus Nord 3, een smartphone die volgens de geruchten een Dimensity 8100 chipset meekrijgt, voorzien wordt van een 50MP camera en een 150W snellader. Verder duikt wederom de OnePlus Nord Watch op in het geruchtencircuit en zou er ook een OnePlus Nord Band, als fitnesstracker in de pijplijn zitten. Andere producten waarover Sharma schrijft zijn nieuwe Nord Buds, een slimme weegschaal in de Nord-serie en meer AIoT producten. Het is niet bekend wanneer hierover meer bekend wordt gemaakt.