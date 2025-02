OnePlus Nord CE 3 Lite ontvangt Android 15 update

Een grote update wordt uitgerold voor de OnePlus Nord CE 3 Lite. Het is de update naar Android 15, samen met de OxygenOS 15 skin. De update kenmerkt zich door vele nieuwe functies en een ander ontwerp.

OnePlus Nord CE 3 Lite: Android 15

De update naar Android 15 wordt vanaf nu uitgerold voor de OnePlus Nord CE 3 Lite. Deze tip krijgen we door van DroidApp-lezer Oscar. Zijn smartphone heeft de update inmiddels geïnstalleerd. De update heeft een grootte van circa 3,17GB en brengt dus Android 15, samen met de OxygenOS 15 skin.

Deze laag over Android kenmerkt zich door verschillende nieuwe functies en eigenschappen. Zo zijn er voor de fotobewerking verschillende AI-functies in de skin verwerkt en is ook Circle to Search aan OxygenOS 15 toegevoegd. De interface is ook herzien, en je kan bijvoorbeeld de notificaties scheiden van de snelle instellingen.

Bezitters van de OnePlus Nord CE 3 Lite krijgen de update vanaf nu aangeboden. Als deze beschikbaar is, krijg je hier een melding van op je device. Ook kun je via het menu met instellingen handmatig controleren of de update binnengehaald kan worden.