OnePlus Nord Buds 3 Pro review: zachte prijs, harde beats

Met een beperkt budget een goed setje in-ears uitzoeken kan een hele uitdaging zijn. OnePlus bracht onlangs de Nord Buds 3 Pro uit en we hebben ze een poosje aan de tand gevoeld.

OnePlus Nord Buds 3 Pro review

De OnePlus Nord Buds 3 Pro is de opvolger van de Nord Buds 2 en er zijn toch een aantal wijzigingen doorgevoerd in het ontwerp. Niet alleen de oortjes zien er iets anders uit maar ook de case is van een andere vorm voorzien. Laten we het pakketje eens uitpakken. Naast de Nord Buds 3 Pro vinden we ook wat papierwerk en eartips in verschillende formaten. Een Nord sticker en een USB-C laadkabeltje mogen ook niet ontbreken.

Het doosje zelf is vervaardigd uit plastic en de oortjes zijn dat ook, daardoor voelen ze iets goedkoper aan maar dat mag de pret in deze prijsklasse niet drukken als de andere features wel goed zijn.

In het gebruik

Hoe zijn de oortjes in het gebruik, daar kunnen we op het gebied van geluid positief over zijn. De muziek klinkt goed gebalanceerd en er is een goede weergave van de bastonen. De oortjes kunnen voldoende hard qua volume en zitten prettig in het gehoor.

Via de Bluetooth instellingen krijg je toegang tot verschillende functies van de oortjes zoals het instellen van een audiopreset. Daarin heb je drie keuzes; Normaal, serenade en lage tonen. Persoonlijk vond ik de normale gebalanceerde present het beste klinken met weinig overdreven tonen. Je kunt ook nog een eigen preset maken met een 6-bands equalizer bijvoorbeeld om het hoog nog een klein beetje op te trekken.

De ruisonderdrukking in de Nord Buds 3 Pro is goed en weet buitengeluiden goed uit te sluiten. Er is ook een transparante modus waarmee je juist je omgevingsgeluid kunt versterken. Handig als je aan het wandelen bent bijvoorbeeld.

In de instellingen vind je ook een optie voor ruimtelijk geluid, persoonlijk vind ik dit meer een gimmick dan dat het echt een mooi geluid teweeg brengt. Laat deze functie maar lekker uitgeschakeld als je niet van een echo kamer houdt.

Bediening en batterijduur

De bediening van de oortjes vallen wel wat tegen. We hebben moeite om nummers over te slaan of muziek te pauzeren. Dat is vreemd want eerder hadden we dat niet met oortjes van OnePlus. Of het door het materiaal komt of dat er softwarematig nog wat aan op te lossen valt is de vraag.

Op het gebied van batterijduur zijn we dan wel weer tevreden voor deze prijsklasse. Met ruisonderdrukking is dat ongeveer 6 uur en zonder kun je bijna dubbel zoveel muziek luisteren. De case belooft 44 uur luisterplezier maar dat haal je waarschijnlijk alleen als je geen ruisonderdrukking gebruikt en op een normaal en constant volume luistert.

Beoordeling

De OnePlus Nord Buds 3 Pro hebben goede en minder fijne punten. Op het gebied van geluid scoren de in-ears punten maar bij de bediening laten de oortjes toch wat liggen. De batterij zonder ANC is top, ingeschakeld is de accuduur gemiddeld. Je kunt de Nord Buds 3 Pro vinden voor een adviesprijs van 79 euro bij OnePlus, Bol.com, Amazon en Coolblue.