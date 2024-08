OnePlus Nord 4 review: ultieme uitdager voor de dure smartphones

Tijdens de aankondiging van de OnePlus Nord 4 in Milaan, waren onze verwachtingen hooggespannen. In de afgelopen weken hebben we uitgebreid de nieuwe mid-end smartphone van de fabrikant aan de tand kunnen voelen. Hoe bevalt deze OnePlus Nord 4? Dat lees je in de review.

OnePlus Nord 4 review

De OnePlus Nord 4 is de nieuwste smartphone van OnePlus. In Milaan was DroidApp aanwezig bij de aankondiging van de fabrikant. Hier toonde het merk niet alleen de nieuwe Nord 4, maar maakten we ook kennis met de Watch 2R, de OnePlus Pad 2 en de Nord Buds 3. In deze review richten we ons geheel op de OnePlus Nord 4. Het merk heeft veel uit de kast getrokken om de consument te overtuigen. Of die overtuiging genoeg is om te slagen, zoeken we voor je uit in de OnePlus Nord 4 review.

Design en interface

Dat OnePlus het met de Nord 4 anders aanpakt dan met de Nord 3 en voorgangers, is in één oogopslag wel duidelijk. De smartphone heeft een heel ander design waarbij OnePlus heeft gekozen voor een aluminium ontwerp. Doordat dit een unibody behuizing is, voel je geen randen of oneffenheden, en dat zorgt er weer voor dat het toestel heerlijk in de hand ligt. Het bovenste gedeelte van de achterkant is uit glas vervaardigd. Het geheel voelt erg degelijk aan. Wel valt op dat bij intensief gebruik de telefoon flink wat warmte kan produceren. Hier komen we later in de OnePlus Nord 4 op terug.

Zoals we van OnePlus gewend zijn, krijgt ook de OnePlus Nord 4 een alert-slider. Met dit handige schuifje zet je snel het toestel op geluid, trillen of op stil. Het blijft een handige toevoeging. De vingerafdrukscanner zit in het scherm en werkt snel genoeg. Je kunt het toestel ook ontgrendelen met gezichtsherkenning, of gewoon een pincode.

De OnePlus Nord 4 is voorzien van een 6,74 inch AMOLED-scherm met een scherpe resolutie van 2772 x 1440 pixels. Met een verversingssnelheid van 120Hz, loopt de content lekker vlot over het scherm. Het scherm van de telefoon is op zonnige dagen ook prima afleesbaar, zo hebben we ondervonden onder de Italiaanse zon. Wel merken we op dat het scherm van de Samsung Galaxy A55 nét wat feller kan, maar tot problemen heeft dit dus niet geleid bij de Nord.

Leuk detail: het scherm van de OnePlus Nord 4 blijft ook werken als het nat is. Het bedienen is dan gewoon mogelijk, zonder vervelende aanrakingen die door de (regen-) druppels gedaan worden. Ideaal voor op de herfstachtige dagen.

Bij het openen van het menu met apps, zien we alles netjes op alfabetische volgorde gesorteerd staan. Wat verder opvalt is dat de OnePlus Nord 4 door het bedrijf volgestopt wordt met bloatware. Meerdere spelletjes en apps, waar je waarschijnlijk niet op zit te wachten. Gelukkig kun je deze wel weer van het toestel verwijderen.

De interface zit goed in elkaar, en met dank aan de OxygenOS skin over Android 14 heb je verschillende opties en mogelijkheden tot je beschikking. Alles is lekker overzichtelijk en reageert lekker snel. Je kunt ook bij de Nord 4 weer kiezen voor het Always On Display, waarbij je bijvoorbeeld ook goed inzicht krijgt in CO2-voetafdruk, of een ander plaatje of tekst kunt kiezen.

Communicatie en multimedia

Zoals je van een toestel anno 2024 mag verwachten, zit het met de belkwaliteit wel goed. Hier hebben we niets op aan te merken met de OnePlus Nord 4. Voor het belwerk heb je de Google Telefoon-app, voor de berichten kun je gebruik maken van de berichtendienst van Google en typen doe je standaard met Gboard. Internetten gaat met Chrome en ook dit werkt allemaal lekker vlot.

De smartphone is ook van de nodige ondersteuning voorzien. Zo kun je het web op middels 5G en natuurlijk WiFi. Verder is op het toestel NFC en locatiebepaling via onder andere GPS aanwezig. Je smartwatch en oordopjes kun je uiteraard via Bluetooth verbinden met de Nord 4.

Voor multimedia is de OnePlus Nord 4 prima geschikt. Niet alleen vanwege het prima afleesbare scherm. OnePlus heeft de Nord 4 ook een set stereo-speakers meegegeven waar we blij van worden. De stereo-speakers laten het geluid mooi klinken, met een goede balans tussen de hogere en de lagere tonen. Ook kan het volume flink opgekrikt worden.

Camera

OnePlus levert de OnePlus Nord 4 met twee camera’s. Dit is een hoofdcamera van 50 megapixel en een groothoeklens van 8 megapixel. In de gebruiksvriendelijke camera-app heb je de optie om nog twee keer in te zoomen. Dit gebeurt dus niet met een derde lens, maar softwarematig. In zowel Milaan als in Nederland hebben we de camera van de Nord 4 getest. Wat zijn onze ervaringen?

Het vastleggen van het beeld gaat snel. De fotokwaliteit is eigenlijk altijd wel goed. Soms heeft de camera een wat fletse vastlegging, maar dat kan ook met de overweldigende zon in Milaan te maken hebben. Wat wel opvalt is dat de kleuren van de groothoeklens doorgaans contrastrijker en meer verzadigd zijn dan met de hoofdlens. Dit verschil had wat meer gelijk getrokken kunnen worden, maar heel storend vind ik het persoonlijk niet. Ingezoomde foto’s leveren best nog aardige foto’s op, al gaat dit wat ten koste van de kwaliteit.

In de avonduren schiet de OnePlus nog zeker acceptabele, prima foto’s. Soms ligt een bewogen plaatje dan wel op de loer, maar over het algemeen doet de telefoon het prima. De foto’s die we met de OnePlus Nord 4 hebben gemaakt, vind je in het digitale fotoalbum van de Nord 4. Daar vind je tientallen foto’s.

Videocamera

De OnePlus Nord 4 maakt ook perfecte video’s, zo hebben we ondervonden. Een video die we, in 4K, met de telefoon hebben gemaakt, kun je hieronder bekijken. Wat opvalt is dat ondanks de best flinke contrastverschillen de camera zich prima staande weet te houden. Daarnaast doet de beeldstabilisatie erg goed zijn werk.



Prestaties en accuduur

De processor in de Nord 4 is de Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3. Deze processor bewijst zich in het dagelijks gebruik. Geen vervelende vertragingen, haperingen of andere vervelende eigenschappen. De chipset wordt bijgestaan door 12GB RAM, al is onze Nord 4 uitgerust met 16GB aan werkgeheugen.

Hoewel de processor het allemaal prima kan bijbenen, valt op dat de telefoon zelf tijdens normaal gebruik al flink warm wordt. Nu werkte de Milanese zon daar natuurlijk ook aan mee, maar ook op een minder zonnige dag wordt de telefoon soms wat ongemakkelijk heet. Nooit zo warm dat het zeer doet, maar we hopen dat OnePlus dit nog kan aanpakken met een software-update.

Batterij

Een warm wordende telefoon wil doorgaans ook nog weleens effect hebben op het uithoudingsvermogen en de batterijduur. Misschien dat er met een software-update tegen het warm worden nog wat meer uitgehaald kan worden, maar een slechte batterij heeft de OnePlus Nord 4 zeker niet. Met aardig intensief gebruik weet de OnePlus telefoon het zeker een dag uit te houden. De flinke 5500 mAh accu laat dan een schermtijd achter van 4-5 uur.

De Nord 4 kan razendsnel opgeladen worden dankzij de 100W SuperVooc snellader. Echter wordt deze snellader niet standaard met het toestel meegeleverd. Deze werd bij de voorganger nog wel meegeleverd. Mocht je eerder een OnePlus-toestel hebben gehad met snellader, dan kun je deze ook gebruiken.

Updatebeleid

In het aankondigingsbericht van de OnePlus Nord 4 bespraken we het al; de OnePlus Nord 4 heeft een waanzinnig updatebeleid meegekregen. De smartphone kan rekenen op vier Android OS-updates en maar liefst zes jaar lang beveiligingsupdates. Dit betekent dat de smartphone bijgewerkt wordt tot en met Android 18 en dan ook nog twee jaar langer doorgaat met beveiligingspatches.

Beoordeling

We zijn oprecht onder de indruk van de OnePlus Nord 4. De OnePlus Nord 4 is een ontzettend goede smartphone, zonder dat je gelijk de prijs van een high-end smartphone neer moet leggen. De accuduur is prima, de camera schiet prima foto’s, het updatebeleid is erg goed en ook het design spreekt ons aan. Voor 499 euro heb je hier een erg goede smartphone aan.

Toch is er ook wel iets waar OnePlus mee aan de slag moet. De warmteproductie moet echt even aangepast worden, al is dit wel iets wat sneller bij een metalen smartphone voorkomt. Daarnaast hopen we dat OnePlus de telefoons voortaan niet meer zo volstopt met bloatware, ook al kan deze verwijderd worden. Gebruikers kunnen prima zelf kiezen welke apps zij willen downloaden uit de Play Store.

De OnePlus Nord 4 is vanaf nu te koop in ons land. Je vindt hem bij OnePlus zelf en ook bij Coolblue, Mobiel en Belsimpel.

OnePlus Nord 4 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 439,00 euro