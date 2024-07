OnePlus Watch 2R met Wear OS officieel: stijlvolle smartwatch voor €279

OnePlus heeft een drukke dag in Milaan. Op het Summer Launch Event waar DroidApp bij aanwezig was, heeft het merk nieuwe producten laten zien. We konden kennis maken met de nieuwe OnePlus Watch 2R. Het is de nieuwe Wear OS smartwatch van het bedrijf.

OnePlus Watch 2R in Milaan getoond

De Italiaanse stad Milaan is uitgekozen voor het Summer Launch Event van OnePlus. We zagen al de OnePlus Nord 4 en de OnePlus Pad 2. De fabrikant komt met de OnePlus Watch 2R. Deze nieuwe smartwatch is net als de OnePlus Watch 2 van alle gemakken voorzien. Het horloge biedt de Snapdragon W5 én de BES2700 chipset, die samen voor de beste afstelling zorgen om het apparaat te laten draaien. Zo wordt er onderscheid gemaakt tussen de taken die op de achtergrond draaien en de hoofdzaken. OnePlus belooft een batterijduur van maximaal 100 uur in Smart Mode, die de 500 mAh accu waar moet maken. Met 7,5W snelladen moet het horloge in één uur volledig opgeladen zijn.

OnePlus levert de Watch 2R met 2GB werkgeheugen en 32GB opslagruimte, waardoor er een ruime hoeveelheid opslag beschikbaar is om een soepele, snelle werking te kunnen garanderen. Dankzij het Wear OS besturingssysteem heb je toegang tot de handige Google-diensten en de nodige wijzerplaten. Uiteraard behoort ook contactloos betalen via Google Pay tot de mogelijkheden van de OnePlus Watch 2R.

Natuurlijk kun je met de nieuwe smartwatch van OnePlus aan de slag met het bijhouden van je gezondheid. Je kunt aan de slag met de OHealth app die deze gegevens voor je bundelt. Met de Watch 2R kun je dankzij dual-band GPS goed je activiteiten bijhouden. Er zijn meer dan 100 sportmodi en ook krijg je suggesties en aanbevelingen voor bepaalde workouts op basis van je persoonlijke voortgang. Speciaal voor hardlopers biedt OnePlus handige inzichten in bijvoorbeeld de afstand, Vo2 Max, de hartslag en meer. Een speciale badminton-modus laat je zien hoe je je het met een racket doet. Tevens is de Watch voorzien van Strava integratie.

De OnePlus Watch 2 helpt je verder met het bijhouden van je slaap. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de soort slaap en hoe de kwaliteit daarvan is. Ditzelfde geldt voor het meten van stress.

Het horloge is voorzien van een 1,43 inch Super AMOLED-scherm, biedt een helderheid van 1000 nits en een resolutie van 466 x 466 pixels. Dankzij de IP68 certificering is het horloge waterdicht tot een diepte van 50 meter. De smartwatch komt vanaf deze week beschikbaar voor een bedrag van 279 euro. Je hebt de keuze uit de kleuren Forest Green en Gunmetal Grey.