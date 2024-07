OnePlus Nord 4 van metaal met 6 jaar updates aangekondigd: onze eerste indruk

OnePlus heeft zojuist in Milaan haar nieuwe Nord-smartphone aangekondigd. De OnePlus Nord 4 is de eerste 5G-smartphone met een volledig metalen unibody ontwerp. Daarbij krijg je een hoop mogelijkheden voor de prijs van het toestel.

OnePlus Nord 4 is hier!

De verwachtingen zijn hooggespannen bij fabrikant OnePlus. Het merk heeft onder andere ons uitgenodigd om direct vanaf het eerste moment kennis te kunnen maken met de nieuwe producten van het merk. Want niet alleen de OnePlus Nord 4 is vandaag in Milaan aangekondigd. We gaan ook de OnePlus Pad 2, Watch 2R en Nord Buds 3 Pro nog zien.

Design

Terug eerst naar de OnePlus Nord 4. Deze smartphone is volgens het merk de enige 5G-smartphone met een volledig unibody design van metaal. Daarbij is het toestel slechts 7,99 millimeter dik. Vroeger zagen we vaker metalen smartphones, zoals eerder nog bij de fabrikant, met de OnePlus Nord 3T, is dat inmiddels wel anders. Door het gebruik van minder metaal kon 5G beter toegepast worden bij een toestel. Bij de OnePlus Nord 4 is dit probleem getackeld.

Allereerst wat specificaties; de OnePlus Nord 4 is voorzien van een 6,74 inch 120Hz Super AMOLED-scherm dat een resolutie levert van 2772 x 1240 pixels. De smartphone wordt aangedreven door de Snapdragon 7+ Gen 3 chipset van Qualcomm, heeft 12GB RAM en 256GB/512GB opslagruimte. De 55000 mAh batterij kan razendsnel opgeladen worden met de 100W SuperVooc fast charging. Op deze manier duurt het opladen van 1 naar 100 procent slechts 28 minuten. Volgens OnePlus is de accu getest op meer dan 1600 laadcycli en moet deze na vier jaar nog tenminste 80 procent van de originele capaciteit overhouden.

Eerste indruk

De OnePlus Nord 4 hebben we nu reeds enkele dagen in gebruik gehad al. Doordat het toestel uit één stuk metaal bestaat, zijn er geen scherpe of vervelende randen. Het toestel ligt goed in de hand en werkt lekker snel. Daarbij hebben we ook onder de Milanese zon geen problemen gehad met de afleesbaarheid van het scherm. Dat zit helemaal goed. Handig is ook de bekende Alert Slider, waarmee je het toestel snel op stil, geluid of trillen zet. Het blijft een ontzettend handige feature van OnePlus.

De batterij van de OnePlus Nord 4 lijkt het lekker lang uit te houden, maar dat gaan we in de komende weken nog wat beter voor je onderzoeken uiteraard. Mocht je in ieder geval toch niet genoeg acculading hebben, dan heb je dus de mogelijkheid om hem met de snelle lader in een mum van tijd weer te voorzien van genoeg stroom. Dat is iets wat in dit segment echt niet standaard is.

Camera

Op de OnePlus Nord 4 zitten in totaal drie camera’s. Een 16 megapixel front-camera zit aan de voorkant, achterop zit een 50MP hoofdlens en een 8MP groothoeklens. Een telelens ontbreekt, maar het is in de camera-app wel mogelijk om 2x in te zoomen zonder dat hierbij heel veel kwaliteit verloren zou moeten gaan. De camera hebben we mooi kunnen testen in Milaan. De stad van de mode leent zich namelijk uitstekend voor het maken van foto’s. Hieronder vind je enkele foto’s die we met de OnePlus Nord 4 hebben geschoten.

Technische details

OnePlus levert de OnePlus Nord 4 van dual-sim, maar eSIM ondersteuning is niet aanwezig op het toestel. De smartphone geeft je toegang tot WiFi 6E, Bluetooth 5.4 en natuurlijk NFC. Dankzij verschillende AI-mogelijkheden wordt het beste voor de batterij en de telefoon gekozen. Zo

Updatebeleid

Het updatebeleid verdient een eigen alinea. Deze is namelijk rianter dan bij de concurrentie. Voor het toestel belooft OnePlus zes jaar aan updates! Dit betekent dat de smartphone tot de zomer van 2030 zijn updates zal blijven ontvangen. Daarbij kun je als Nord 4-bezitter ook rekenen op vier Android OS-updates, waardoor deze doorgaan tot en met Android 18.

Tot slot is het goed om te weten dat het nu nog te vroeg is voor een volledige review. Onze eerste indruk is erg positief. De smartphone voelt erg degelijk, snel en solide aan, en is de ultieme metgezel. Mede doordat gewoon alles aan boord zit wat je nodig hebt. Over korte tijd zullen we op DroidApp onze uitgebreide review van de Nord 4 delen, met nog meer foto’s uit Milaan.

De OnePlus Nord 4 is verkrijgbaar vanaf 8 augustus voor een bedrag van 499 euro. Voor 599 euro krijg je de variant met 16GB RAM en 512GB opslagruimte.