OnePlus: zomers aankondigingsevent brengt vier nieuwe producten

Vier nieuwe producten kunnen we verwachten tijdens de aankomende zomerse aankondiging van OnePlus. Niet alleen gaan we de OnePlus Nord 4 zien, maar ook een nieuwe tablet, headset en zelfs een nieuwe smartwatch. Wat kunnen we precies allemaal verwachten?

Grootse aankondiging van OnePlus

OnePlus heeft bekend gemaakt dat het later deze maand een grootse aankondiging houdt in Milaan. In de Italiaanse stad zal op 16 juli het ‘Summer Launch Event’ gehouden worden. We schreven vrijdagochtend al over de nieuwe OnePlus Nord 4 die was uitgelekt. Die smartphone zullen we sowieso gaan zien. Dat wordt ook bevestigd door het bedrijf. Het belooft weer een erg interessante smartphone te worden, waarbij je een uitgebreide smartphone hebt, voor een nette prijs, zo is de verwachting. Daarbij laat OnePlus weten dat het de eerste volledig metalen smartphone is binnen het 5G-tijdperk. Reken maar dat OnePlus veel aandacht aan het ontwerp heeft besteed.

We kunnen echter nog meer nieuwe producten verwachten. Allereerst komt er een nieuwe tablet; de OnePlus Pad 2. Deze zal de eerste generatie OnePlus Pad opvolgen. Deze tablet kregen we voor het eerst in februari vorig jaar te zien. De fabrikant belooft een tablet ‘van vlaggenschipniveau waarbij productiviteit centraal staat’.

Dan zijn er nog twee andere producten die OnePlus in Milaan zal laten zien. Een set gloednieuwe oordopjes zal zijn debuut maken; de OnePlus Nord Buds 3 Pro. Ook komt er een nieuwe smartwatch; de OnePlus Watch 2R, zo staat in de aankondiging. Deze smartwatch zal net als de andere smartwatch van het bedrijf voorzien zijn van Google’s Wear OS. De verwachtingen zijn vrij hooggespannen, want in onze OnePlus Watch 2 review, liet de fabrikant duidelijk zien dat het flink wat stappen heeft gezet in deze productgroep.

Alle details zullen we op 16 juli te horen krijgen. DroidApp zal je natuurlijk helemaal op de hoogte houden!