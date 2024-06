OnePlus Pad Pro verschijnt op foto’s

OnePlus heeft een nieuwe tablet in de pijplijn zitten. Volgens de nieuwste berichten wordt er gewerkt aan de OnePlus Pad Pro. De nieuwe tablet is nu te zien op foto’s. Het moet een high-end versie worden van de eerder verschenen Pad.

OnePlus Pad Pro op foto’s

De OnePlus Pad Pro is de nieuwe tablet van OnePlus die we binnenkort kunnen verwachten. De fabrikant heeft hierbij de derde tablet laten zien. De fabrikant heeft al de Pad en de Pad Go. Binnenkort komt daar dus de Pad Pro bij. Op het Chinese netwerk Weibo is deze tablet nu opgedoken. In de promo wordt door de fabrikant gesproken over de ‘krachtigste Android-tablet ooit’.

Qua ontwerp doet het ontwerp erg lijken op de al bestaande OnePlus Pad. De tablet heeft hierbij achterop een cirkelvormige module. De behuizing zou van metaal zijn, wat zorgt voor een licht en dun design. Vooralsnog is de tablet alleen bedoeld voor de Chinese markt. Maar wie weet heeft OnePlus plannen om de OnePlus Pad Pro ook in Europa uit te brengen. Onderstaande foto’s zijn gemaakt door een leaker, waarin de tablet op live foto’s te zien is.