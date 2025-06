OnePlus Pad 3 aangekondigd: nieuwe tablet met nog groter scherm

OnePlus komt met een nieuwe tablet, de OnePlus Pad 3. Het nieuwe apparaat wordt geplaatst in het premium-segment, zonder dat je daarvoor heel diep in de buidel hoeft te tasten. Daarbij is op softwaregebied het nodige verbeterd.

OnePlus Pad 3 aangekondigd

Een nieuwe tablet van OnePlus is officieel. Het is de OnePlus Pad 3, als opvolger voor de OnePlus Pad 2. Het nieuwe apparaat biedt een 13,2 inch LCD-display, voorzien van een 3,4k resolutie en een verversingssnelheid van 144Hz. OnePlus belooft een helderheid van 900 nits, ondersteuning voor Dolby Vision HDR en 12-bit colour depth. Voor de muziekliefhebber zijn er acht speakers, zodat je goed van je muziek kunt genieten. Fotograferen kan met de camera achterop, dit is een 13 megapixel camera met EIS beeldstabilisatie. Voorop zit een 8 megapixel camera. De camera aan de achterzijde kan filmen in 4K.

De nieuwe tablet van OnePlus is slechts 5,97 millimeter dik, weegt 675 gram en is voorzien van een volledig metalen behuizing. Aan boord van het apparaat is de krachtige Snapdragon 8 Elite chipset, één die we kennen van high-end smartphones, zoals de OnePlus 13. Dit zorgt ervoor dat de tablet alle taken kan bijbenen. Er zijn twee configuraties beschikbaar: een variant met 12GB RAM en 256GB opslagruimte, en een variant met 16GB RAM en 512GB geheugen. De batterijcapaciteit is 12.140 mAh, met 80W laden. OnePlus belooft een volledige lading in 92 minuten en 60 dagen standby-time.

Op het gebied van software zijn er ook verbeteringen. Dankzij Dynamic Scaling moet alle content van je favoriete apps, automatisch geschaald worden naar het scherm van de OnePlus Pad 3. Met Open Canvas kun je nog beter multitasken. De nieuwe versie van Open Canvas moet multitasken nog gemakkelijker maken, zo belooft het merk. Verder kan de tablet overweg met andere OnePlus-apparaten. Zo wordt het mogelijk om gemakkelijk bestanden te delen, of bijvoorbeeld een foto te maken met de OnePlus 13 en deze direct op je tablet is te vinden. Ook kunnen notificaties tussen tablet en telefoon gesynchroniseerd worden, en kan een app op je telefoon geopend worden, en deze gespiegeld worden op de tablet. Middels O+ Connect kun je bestanden delen tussen de PC en OnePlus Pad 3, en ook met Apple-apparaten moet dit werken. De tablet kan ook dienen als ‘Remote Control’, zoals de muis of het toetsenbord, die werkt voor je computer. Ook kan het bijvoorbeeld de Launchpad oproepen op je MacBook. Verschillende AI-tools zorgen voor handige functies, zoals het samenvatten van teksten of vertalen. Die laatste functie werkt alleen in geselecteerde talen; Nederlands hoort daar niet bij.

Accessoires

Er zijn verschillende accessoires. Zo is er de Stylo 2, een stylus die je kunt gebruiken voor bijvoorbeeld het tekenen, of als laser-pointer tijdens een presentatie. Ook is er een Smart Keyboard, die je weer kunt verbinden middels de pin-aansluiting. Deze biedt ook de Gemini-toets, zodat je snel deze Google-assistent kunt gebruiken.

Updates en beschikbaarheid

OnePlus geeft de Pad 3 drie jaar aan Android-updates en zes jaar beveiligingsupdates. De prijs van de nieuwe tablet komt uit op 599 euro. De Smart Keyboard kost 169,00 euro, de Stylo 2 kost je 99 euro. De Pad 3 met meer geheugen, kost 699 euro. Vanaf 12 juni is de tablet breed verkrijgbaar.