OnePlus voorziet OnePlus 15R van 7400 mAh accu; meer specs van Watch Lite en Pad Go 2

Nieuwe informatie is er over de aankomende producten van OnePlus. De Chinese fabrikant voorziet de OnePlus 15R van een gigantische batterij, en deelt ook informatie over de OnePlus Pad Go 2 en de Watch Lite die er beiden aan zitten te komen. De aankondiging van deze nieuwe producten is op 17 december.

Enorme accu voor OnePlus 15R

OnePlus heeft nieuwe informatie gedeeld over de OnePlus 15R. Het goedkopere broertje van de eveneens pas aangekondigde OnePlus 15R, zal voorzien worden van een gigantische batterij. Een gigantische accucapaciteit kan daadwerkelijk zorgen voor een flink uithoudingsvermogen, zo schreven we al in de OnePlus 15 review. De smartphone zal een 7400 mAh accu krijgen, voorzien van de silicon nanostack-technologie, wat zorgt voor een hogere energiedichtheid. Met deze capaciteit biedt het toestel 100 mAh meer dan het vlaggenschip, welke beschikt over een 7300 mAh batterij.

De smartphone beschikt verder over een videocamera die 4K 120fps kan filmen en er is de Snapdragon 8 Gen 5 chipset, zo werd eerder bekend. OnePlus belooft de OnePlus 15R verder te voorzien van een 1,5K AMOLED-scherm met een maximale verversingssnelheid van 165Hz. Ook Plus Mind met OnePlus AI is aanwezig op het toestel, waarvan we de functionaliteit beschreven in de OnePlus 15 review.

Pad Go 2 en Watch Lite

Over de twee andere aankomende apparaten is ook het één en ander te melden. De tablet draagt de naam OnePlus Pad Go 2 en deze krijgt een 10.050 mAh accu met 33W laden. Aan boord vind je verder de MediaTek Dimensity 7300 Ultra chipset. Andere specificaties die de fabrikant alvast deelt zijn het 12,1 inch scherm met 7:5 beeldverhouding. Je kunt ook de Pad Go 2 Stylo gebruiken als stylus.

De OnePlus Watch Lite is de nieuwe smartwatch, welke ook overweg kan met Apple iOS, en zelfs twee besturingssystemen tegelijkertijd, zo werd eerder duidelijk. OnePlus geeft het horloge een 1,46 inch AMOLED-scherm met een maximale piekhelderheid van 3000 nits. Alle details worden verder bekend gemaakt tijdens de aankondiging op 17 december.