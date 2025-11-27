Snapdragon 8 Gen 5 gepresenteerd: OnePlus 15R is eerste kandidaat

Qualcomm heeft de nieuwe Snapdragon 8 Gen 5 chipset gepresenteerd. De eerste smartphone die deze processor meekrijgt, is de OnePlus 15R, zo heeft de telefoonfabrikant bekend gemaakt. De fabrikant zal de nieuw telefoon op 17 december aankondigen.

Snapdragon 8 Gen 5 in OnePlus 15R

OnePlus zal op 17 december haar nieuwe smartphone aankondigen: de OnePlus 15R. Nadat het merk deze maand de OnePlus 15 als high-end smartphone aankondigde, komt binnenkort het R-model. Het high-end toestel beschikt over de Snapdragon 8 Elite Gen 5 processor, en hoewel de naam erop lijkt, heeft Qualcomm alvast de processor voor de OnePlus 15R getoond: de Snapdragon 8 Gen 5.

De Snapdragon 8 Gen 5 moet een vlaggenschip-ervaring bieden zoals van het Elite-model, maar dan voor een lagere prijs. De processor is gebakken op het 3nm proces en biedt twee hoofd-cores met een kloksnelheid van 3.8 GHz. Daarnaast zijn er nog zes codes met een rekenkracht van 3.32 GHz. In vergelijking met de twee jaar oude Snapdragon 8 Gen 3 belooft de fabrikant een verbetering van 36 procent in CPU-taken, 11 procent bij GPU-output, 46 procent bij AI-taken en een algehele energiebesparing van 13 procent.

Op 17 december zullen we alles over de OnePlus 15R te horen krijgen.