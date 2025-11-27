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    Snapdragon 8 Gen 5 gepresenteerd: OnePlus 15R is eerste kandidaat

    Stefan HageDoor Bijgewerkt:Geen reacties2 minuten leestijd

    Qualcomm heeft de nieuwe Snapdragon 8 Gen 5 chipset gepresenteerd. De eerste smartphone die deze processor meekrijgt, is de OnePlus 15R, zo heeft de telefoonfabrikant bekend gemaakt. De fabrikant zal de nieuw telefoon op 17 december aankondigen.

    Snapdragon 8 Gen 5 in OnePlus 15R

    OnePlus zal op 17 december haar nieuwe smartphone aankondigen: de OnePlus 15R. Nadat het merk deze maand de OnePlus 15 als high-end smartphone aankondigde, komt binnenkort het R-model. Het high-end toestel beschikt over de Snapdragon 8 Elite Gen 5 processor, en hoewel de naam erop lijkt, heeft Qualcomm alvast de processor voor de OnePlus 15R getoond: de Snapdragon 8 Gen 5.

    OnePlus teaser 17 december 2025

    De Snapdragon 8 Gen 5 moet een vlaggenschip-ervaring bieden zoals van het Elite-model, maar dan voor een lagere prijs. De processor is gebakken op het 3nm proces en biedt twee hoofd-cores met een kloksnelheid van 3.8 GHz. Daarnaast zijn er nog zes codes met een rekenkracht van 3.32 GHz. In vergelijking met de twee jaar oude Snapdragon 8 Gen 3 belooft de fabrikant een verbetering van 36 procent in CPU-taken, 11 procent bij GPU-output, 46 procent bij AI-taken en een algehele energiebesparing van 13 procent.

    Op 17 december zullen we alles over de OnePlus 15R te horen krijgen.

    OnePlus 15 productafbeelding
    OnePlus 15
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    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

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