Close Menu
    woensdag 26 november
    Trending
    OnePlus 15 logo header
    Nieuws

    OnePlus plant nieuwe aankondiging: OnePlus 15R, Pad Go 2 en Watch Lite

    Stefan HageDoor Geen reacties2 minuten leestijd

    Drie nieuwe producten van OnePlus zijn onderweg. De fabrikant heeft een nieuwe datum geprikt waarop de nieuwe producten gepresenteerd worden. We krijgen in december de OnePlus 15R, Pad Go 2 en Watch Lite te zien.

    OnePlus-aankondiging op 17 december

    Over ongeveer drie weken is het tijd voor een nieuwe aankondiging van OnePlus. De fabrikant heeft bekend gemaakt op 17 december het portfolio uit te breiden met drie nieuwe producten. Onlangs was daar al de nieuwe OnePlus 15. Deze krachtige smartphone met goede camera en enorme batterij, hebben we uitgebreid aan de tand gevoeld in de OnePlus 15 review. De fabrikant heeft bekend gemaakt dat er ook een OnePlus 15R onderweg is. Net als een OnePlus Pad Go 2 en een Watch Lite.

    OnePlus teaser 17 december 2025

    OnePlus 15R

    In de aankondiging die nu alvast wordt gedaan, komen we vast enkele details te weten. OnePlus levert de OnePlus 15R in twee kleuren: Charcoal Black en Mint Breeze. Ofwel een zwarte en een mintgroene kleur. De fabrikant voorziet de OnePlus 15R van een nieuwe cameramodule, en afgaande op de teaser lijkt het toestel een vergelijkbaar ontwerp te krijgen als de OnePlus 15, al lijkt hier een camera minder op te zitten. De telefoon krijgt een metalen frame, is IP66, IP68, IP69 en IP69K gecertificeerd. In de komende tijd zullen we meer details te weten komen.

    OnePlus Pad Go 2 en Watch Lite

    Verder krijgen we de nieuwe OnePlus Pad Go 2 te zien, een nieuwe tablet. Het zal de eerste tablet zijn met 5G-ondersteuning en kan ook overweg met de OnePlus Pad Go 2 Stylo, ofwel een geïntegreerde stylus. De nieuwe OnePlus Watch Lite zal een aanvulling zijn op het smartwatchportfolio van het bedrijf. Hiermee moet je toegang krijgen tot gezondheidsfuncties en fitnessfuncties. Het is niet bekend gemaakt of het horloge op Wear OS draait, zoals de OnePlus Watch 3.

    OnePlus 15 productafbeelding
    OnePlus 15
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen vanaf: 949,00 euro
    Alle informatie

    Delen

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

    Gerelateerde berichten

    De grote cameravergelijking: OnePlus 15 vs Pixel 10 Pro XL vs OnePlus 13
    De grote cameravergelijking: OnePlus 15 vs Pixel 10 Pro XL vs OnePlus 1315/11/2025
    OnePlus 15 review: nu al de beste smartphone van 2026?
    OnePlus 15 review: nu al de beste smartphone van 2026?13/11/2025
    Eerste update voor OnePlus 15 brengt verbeteringen: OxygenOS 16.0.1.303
    Eerste update voor OnePlus 15 brengt verbeteringen: OxygenOS 16.0.1.30314/11/2025
    DroidApp pakt uit: dit is de OnePlus 15 (unboxing)
    DroidApp pakt uit: dit is de OnePlus 15 (unboxing)10/11/2025

    DroidApp

    DroidApp on Google Play
    Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor de dagelijkse DroidApp nieuwsbrief!
    Aanmelden
    © 2014 – 2025 DroidApp