OnePlus plant nieuwe aankondiging: OnePlus 15R, Pad Go 2 en Watch Lite

Drie nieuwe producten van OnePlus zijn onderweg. De fabrikant heeft een nieuwe datum geprikt waarop de nieuwe producten gepresenteerd worden. We krijgen in december de OnePlus 15R, Pad Go 2 en Watch Lite te zien.

OnePlus-aankondiging op 17 december

Over ongeveer drie weken is het tijd voor een nieuwe aankondiging van OnePlus. De fabrikant heeft bekend gemaakt op 17 december het portfolio uit te breiden met drie nieuwe producten. Onlangs was daar al de nieuwe OnePlus 15. Deze krachtige smartphone met goede camera en enorme batterij, hebben we uitgebreid aan de tand gevoeld in de OnePlus 15 review. De fabrikant heeft bekend gemaakt dat er ook een OnePlus 15R onderweg is. Net als een OnePlus Pad Go 2 en een Watch Lite.

OnePlus 15R

In de aankondiging die nu alvast wordt gedaan, komen we vast enkele details te weten. OnePlus levert de OnePlus 15R in twee kleuren: Charcoal Black en Mint Breeze. Ofwel een zwarte en een mintgroene kleur. De fabrikant voorziet de OnePlus 15R van een nieuwe cameramodule, en afgaande op de teaser lijkt het toestel een vergelijkbaar ontwerp te krijgen als de OnePlus 15, al lijkt hier een camera minder op te zitten. De telefoon krijgt een metalen frame, is IP66, IP68, IP69 en IP69K gecertificeerd. In de komende tijd zullen we meer details te weten komen.

OnePlus Pad Go 2 en Watch Lite

Verder krijgen we de nieuwe OnePlus Pad Go 2 te zien, een nieuwe tablet. Het zal de eerste tablet zijn met 5G-ondersteuning en kan ook overweg met de OnePlus Pad Go 2 Stylo, ofwel een geïntegreerde stylus. De nieuwe OnePlus Watch Lite zal een aanvulling zijn op het smartwatchportfolio van het bedrijf. Hiermee moet je toegang krijgen tot gezondheidsfuncties en fitnessfuncties. Het is niet bekend gemaakt of het horloge op Wear OS draait, zoals de OnePlus Watch 3.