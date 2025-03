OnePlus Watch 3 review: het beste WearOS horloge van dit moment?

Begin dit jaar kwam OnePlus met een nieuwe smartwatch op de markt. De afgelopen weken hebben wij dit horloge gebruikt en in deze review delen we onze mening van de OnePlus Watch 3.

OnePlus Watch 3

Zoals gezegd introduceerde OnePlus de Watch 3 aan het begin van dit jaar. Toch werd later ontdekt dat op de achterzijde van het horloge een spelfout stond. Daardoor is dit horloge nog niet te koop, ook ons test exemplaar is voorzien van deze spelfout. Is dat een reden om daardoor de verkoop een halt toe te roepen? Voor OnePlus in elk geval wel, het merk wil het perfecte WearOS horloge op de markt brengen.

In de verpakking

OnePlus levert het horloge in een vierkante doos die er erg stijlvol uitziet. In het doosje vinden we onder de watch zelf, een laadkabeltje, houder en wat papierwerk in de vorm van een veiligheidsgids en een snelstartgids. Wij hebben het exemplaar met de groene bandjes, er is ook een zwart exemplaar beschikbaar.

In het gebruik

In vergelijking met de vorige OnePlus Watch 2 is het scherm van de 3 iets groter geworden. Bij dit horloge heeft de fabrikant gebruik gemaakt van een dubbele chip namelijk de Snapdragon W5 en een BES2800BP MCU. Beide chips moeten ervoor zorgen dat het energieverbruik optimaal is. Daarnaast heeft OnePlus haar nieuwe batterijtechniek ingezet die je kunt kennen van de OnePlus 13. Die smartphone heeft een geweldige batterijduur zoals je hebt kunnen lezen in onze OnePlus 13 review. Zou dat voor dit horloge ook uitmaken?

In het dagelijks gebruik is het een fijn horloge die zich in alle omstandigheden goed laat aflezen. Het horloge reageert ook lekker snel op invoer en op de knoppen zoals het kroontje en de knop aan de rechterzijde. Via die knop kom je snel in het menu “trainingen” terecht, daarmee start je een wandeling, fietsrit of een andere sportactiviteit. Door dubbel te tikken open je je portemonnee, Google Wallet vereist wel een schermvergrendeling.

Ook ditmaal is de Watch 3 IP68 gecertificeerd met een maximale druk van 5ATM, je kunt dus zonder problemen duik nemen. De metingen op het gebied van je gezondheid lijken zeer nauwkeurig te zijn. Het kan je slaap volgen, de hele dag door je hartslag meten, saturatie en zelfs ECG filmpjes maken. Dat laatste is ook onderdeel van een 60 seconden check, waarin het horloge al haar sensoren gebruikt om je gezondheid vast te stellen. De metingen hebben iets weg van het onderdeel “Fitness leeftijd” bij Garmin-horloges. Met als grootste verschil dat OnePlus meer op de gezondheid van het hart is toegespitst.

Daarnaast meet het horloge stijfheid in je slagaderen en geeft het de temperatuur van de pols weer. Ook kan je het horloge gebruiken om je emotionele toestand te loggen en inzicht te geven in je stressniveau.

Natuurlijk kan je de Watch 3 ook voorzien van eigen applicaties, hiervoor is 32GB aan opslagruimte beschikbaar. Via de Play Store vind je app zoals Spotify zodat je muziek kunt afspelen via het horloge maar ook handige apps zoals Komoot of Strava.

Waar je bij smartwatches nog wel eens hoort dat de batterij teleurstelt, is dat bij deze OnePlus Watch 3 absoluut niet het geval. OnePlus claimt dat het horloge vijf dagen meegaat en in de praktijk blijkt dit ook zeker zo te zijn. Natuurlijk hangt dat wel af van hoeveel meldingen je ontvangt en hoe vaak je gebruik maakt van de activiteiten tracker. Met een uurtje laden is het horloge weer klaar voor een nieuwe week. De energiebesparende modus biedt tot 16 dagen accuduur, handig als je even geen lader in de buurt hebt.

Ohealth app

De applicatie waarmee je het horloge kunt koppelen en al je gezondheidsgegevens kunt bekijken geeft je in één oogopslag alle informatie. Ook gaat het koppelen via deze applicatie vrij snel. Naast Google Fit, kan de app ook delen met Strava en Health Connect. Veranderingen zijn daar wel te vinden, de stressgrafiek is samengevoegd naar “Wellness volgen”. Of je de weergave van de gegevens prettig vindt is persoonlijk.

Beoordeling

De OnePlus Watch 3 is een bijzonder geslaagd WearOS horloge, dat dankzij zijn lange accu en snelle bediening een fijne metgezel is. Maak zo’n spelfout op de achterkant dan nog uit? Eigenlijk niet, want al het goede wat het horloge heeft te bieden bevindt zich aan de voorkant. Op het moment van schrijven kun je het horloge pre-orderen, waarbij naar verwachting de uitlevering 10 april 2025 plaatsvindt. De Watch 3 heeft een adviesprijs van 349 euro, al vind je hem soms bij enkele winkels al goedkoper.

Je kunt de OnePlus Watch 3 kopen bij Coolblue, MediaMarkt en bij Bol.com.