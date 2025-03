OnePlus neemt afscheid van Alert Slider; komt wel met vervanging

OnePlus stopt met de bekende Alert Slider, die het al jarenlang toepast op veel van haar smartphones. Hiermee kun je snel het geluidsprofiel selecteren. Wel zal OnePlus een alternatief aanbieden in de vorm van een aanpasbare knop. Dit kennen we van een ander merk.

Geen Alert Slider meer bij OnePlus

OnePlus heeft de bevestiging gegeven dat het stopt met de Alert Slider. Deze waren op een groot aantal toestellen van OnePlus te vinden en maakte het mogelijk om de telefoon snel op stil, trillen of op geluid aan te zetten. Toch is het volgens de CEO van OnePlus, Pete Lau, tijd voor een volgende stap. “Hoe iconisch de slider ook is”. Naar eigen zeggen is de Alert Slider niet aanpasbaar en neemt het veel ruimte in beslag. Daarom kijkt de fabrikant naar een alternatief.

Dat alternatief komt er, in de vorm van een aanpasbare knop. Deze moet slim worden en zich aanpassen aan de gebruiker. Wat dit precies inhoudt, wordt niet bekend gemaakt op dit moment. Wel vraagt OnePlus gebruikers om feedback, met wat zij graag met de knop zouden willen doen. Daarbij zal het ook de functionaliteit krijgen om geluidsprofielen te kiezen, ook wanneer het scherm uit is. Later zal er meer bekend gemaakt worden over de slimme knop. Volgens OnePlus zal de ruimte op de smartphone beter benut worden en worden nieuwe ontwerpen onderzocht. Ook moet het telefoons structureel verbeteren, zo belooft Pete Lau.

Opvallend was dat de OnePlus 10T de Alert Slider niet meekreeg. Dat kwam de fabrikant direct op kritiek te staan. Hierna zagen we de Alert Slider weer terug op de toestellen die erna verschenen. De Alert Slider is eerder door een andere fabrikant al vervangen. Apple bracht de iPhone 15 Pro Max 1,5 jaar geleden uit, die ook een slimme knop kreeg als vervanging van deze slider. Dat werd de Action Button genoemd. Diezelfde stap gaat OnePlus dus nu maken.