Roadmap: ‘OnePlus Mini in april onderweg, onder naam OnePlus 13T’

Een roadmap is uitgelekt met nieuws over OnePlus. De fabrikant zou in april met de aankondiging komen van de OnePlus 13T. Het zou gaan om een kleinere smartphone van het vlaggenschip van dit jaar.

OnePlus 13T onderweg?

Een gelekte roadmap van OnePlus wijst op verschillende nieuwe smartphone-lanceringen in 2025. Eén van de meest opvallende toestellen op de lijst is de OnePlus 13T, die mogelijk in april op de markt komt. Dit toestel, dat intern ook als de “Mini” wordt aangeduid, zou een compacter alternatief bieden binnen het assortiment van OnePlus. Opvallend, aangezien de T-modellen qua grootte vrijwel nooit verschilde in het verleden. Echter is het alweer even geleden dat er een T-toestel uitgebracht werd door OnePlus. De OnePlus 10T was hierbij de laatste. Deze verscheen in 2022.

Volgens een leaker op Weibo, zal OnePlus in april, mei, oktober en november meerdere nieuwe smartphones presenteren. In april staat naar verluidt de introductie van de OnePlus 13T gepland. Dit zou een toestel met een kleiner formaat zijn, met een scherm van ongeveer 6,3 inch. Mei zou in het teken staan van de Ace 5-serie, met de introductie van de OnePlus Ace 5s en Ace 5v. Vervolgens wordt in oktober een nieuw vlaggenschip verwacht, mogelijk de OnePlus 14. In november zou de fabrikant de Ace 6-serie lanceren. De Ace-modellen kennen we alleen in China.

OnePlus Open 2?

Wat opvalt aan de gelekte roadmap is dat er geen vermelding is van een opvolger van de OnePlus Open, de eerste opvouwbare smartphone van het merk. Dit betekent echter niet direct dat er geen OnePlus Open 2 komt. Aangezien de roadmap alleen gericht lijkt te zijn op de Chinese markt, kan het zijn dat de opvouwbare smartphone daar niet onder deze naam zal verschijnen. De eerste OnePlus Open was immers de internationale versie van de Oppo Find N3. Het is goed mogelijk dat de opvolger een vergelijkbare strategie volgt. Er zijn al geruchten opgedoken over de OnePlus Open 2.

De informatie is nog niet door OnePlus bevestigd, dus het is nog wel afwachten wat OnePlus dit jaar gaat brengen.

OnePlus 13 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1149,00 euro