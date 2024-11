OnePlus Buds Pro 3 review: voor als je écht van je muziek houdt

OnePlus heeft in het verleden al meerdere audioproducten uitgebracht. De nieuwste aanwinst in deze productcategorie is de OnePlus Buds Pro 3. Wat heeft deze headset te bieden? En wat biedt het aan kwaliteit?

OnePlus Buds Pro 3

Van de zomer kondigde OnePlus haar nieuwe OnePlus Buds Pro 3 aan, een set in-ears die bedoeld zijn voor de échte muziekliefhebber. De oordopjes kenmerken zich door een premium behuizing en een strak design. OnePlus gaat hiermee de strijd aan met bijvoorbeeld Apple dat de AirPods heeft en Samsung met de Galaxy Buds. Oordop-reviews komen regelmatig voorbij op DroidApp. Onlangs verscheen bijvoorbeeld de Galaxy Buds 3 review. Nu is het tijd voor de nieuwe set in-ears van OnePlus. In deze OnePlus Buds Pro 3 review lees je alles over het nieuwe product.

De OnePlus Buds Pro 3 bieden een dual-driver setup met 11mm woofers en 6mm tweeters. OnePlus heeft gewerkt aan een nieuw dual-DAC systeem. Dit heeft als voordeel dat de woofer en de tweeter los van elkaar gevoed worden. Een krachtige bass en heldere treble zijn zaken die OnePlus verder met de headset belooft. Tot slot is er de tuning door Dynaudio en ruimtelijke audio voor zowel Android als Apple iOS. Deze verbeteringen moet de Buds Pro 3 nog beter maken.

Geluidskwaliteit

De OnePlus Buds Pro 3 is op alle vlakken muzikaal te noemen. Een mooi warm laag aangevuld met een scherp en fris midden en een fijn hoog maken dit prettige in-ears om naar te luisteren. Wil je de beste kwaliteit dan kan je in de instellingen nog de high-definition modus inschakelen, waarmee het gebruik maakt van de LDHC-codec. De in-ears weten goed geluid van buitenaf te isoleren en dat zorgt voor een ongestoord luisterplezier.

Er zijn een aantal vooraf ingestelde equalizers beschikbaar, waarbij we Gebalanceerd toch het beste vinden. De krachtige preset vertoont nauwelijks verschil en bij de overige drie presets wordt er meer hoog of laag toegevoegd. Dat luistert enigszins onrustig. Natuurlijk zijn equalizers ook deels persoonlijke voorkeur, je kunt ook zelf de zes-bands equalizer instellen. Het frequentiebereik loopt van 62Hz op tot 16kHz.

Extra functies

OnePlus levert niet enkel maar de simpele OnePlus Buds Pro 3. Je krijgt ook toegang tot verschillende functionaliteiten. Wat wel grappig is aan deze in-ears is dat je via de instellingen ook de gezondheid van je nekwervels kunt monitoren. Dat betekent dat de oortjes dan je houding monitoren. Kijk je bijvoorbeeld veel naar beneden dan belast je je nekwervels aanzienlijk meer. Daarvoor kan je via de OnePlus Health app ook notificaties voor ontvangen om bijvoorbeeld even een nekoefening te doen.

Een andere functie die we terug vinden op de headset is de Zen Mode Air. Hiermee kun je heerlijk tot rust komen, want met deze optie kun je naar natuurgeluiden luisteren. Je kunt hierbij kiezen uit verschillende thema’s zoals zomerse golven, kamperen op het platteland en regen in het bos. Deze opties zijn beschikbaar in de app.

Accuduur

OnePlus belooft met de Buds Pro 3 een batterijduur van 10 uur met ANC uit, 6 uur met de actieve noise-cancellation actief. Met tussendoor het gebruik van de case behaal je een maximale batterijtijd van 43 uur (ANC uit) of 25,5 uur (ANC aan). Via de USB-C aansluiting kun je de case in 70 minuten volledig opladen. Kies je voor draadloos laden, wat ook mogelijk is, dan duurt dit 2,5 uur. Hierbij scoort de set van OnePlus gelijk met zijn concurrenten. Je blijft natuurlijk beperkt door het formaat.

Beoordeling

De OnePlus Buds Pro 3 weten hun naam goed waar te maken. Je krijgt voor een bedrag onder de tweehonderd euro een uitstekende set in-ears. Deze leveren een erg goede geluidskwaliteit en een fijne applicatie die nog meer opties voor je heeft. Menig muziekliefhebber zal met de Buds Pro 3 erg blij zijn. Tel daar de goede ruisonderdrukking bij op, en dit is je favoriete metgezel tijdens het luisteren van muziek.

Wil je de OnePlus Buds Pro 3 kopen, dan kun je hiervoor terecht bij OnePlus zelf, Belsimpel en bij Bol.com.