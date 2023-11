Apple iPhone 15 Pro Max review: waanzinnig goede concurrent voor Android

Met Android heb je de keuze uit veel verschillende toestellen, van veel verschillende merken. In deze review testen we de Apple iPhone 15 Pro Max. Is dit een serieus alternatief voor een Galaxy S23 (Ultra) of een andere high-end met Android?

iPhone 15 Pro Max review

We hebben eerder in een uitgebreid artikel je meegenomen in de wereld van de overstap; van Android naar iOS. We waren echter ook wel benieuwd hoe de nieuwste iPhone nou bevalt in de praktijk. Wees gerust, DroidApp blijft je vertrouwde Android-site, maar het is wel een vraag die genoeg speelt bij Android-bezitters; is een overstap naar een iPhone interessant? Omdat het nogal een stap is, hebben wij de iPhone 15 Pro Max voor je onderworpen aan een uitgebreide test.

We trekken nu dus de stoute schoenen aan, en reviewen een keer een iPhone op DroidApp. Onafhankelijk, zoals je van ons gewend bent. Valt het mee? Is het een verschrikking, of is dit stiekem een geweldig goede smartphone?

Verkooppakket

De iPhone 15 Pro Max wordt geleverd in een rechthoekige doos, met daarop gedrukt een foto van het toestel. In het pakket zelf vind je alleen de hoognodige zaken zoals een USB-kabel en een simnaald. Ook een Apple-sticker wordt meegeleverd met de smartphone. Een oplaadblokje en case moet je zelf aanschaffen. Hiermee verschilt het bij Apple nauwelijks met dat van andere fabrikanten.

Design en interface

Ik vind de iPhone 15 Pro Max een heel mooi toestel. De kleur hier is de Natural Titanium kleur, welke neigt naar het grijze. Het ziet er fris en strak uit, en ligt lekker in de hand, mede door de afgeronde hoeken. Toch blijft deze smartphone een flinke omvang hebben. Al is de iPhone wel iets kleiner dan de Galaxy S23 Ultra van Samsung. Dankzij het gebruik van titanium is de smartphone daarbij ook een stuk lichter geworden; 221 gram, waar de Ultra een gewicht heeft van 234 gram. Niet iedereen zal even gecharmeerd zijn van de omvang van het toestel; ik vind het prima bruikbaar met dagelijks gebruik, maar zit naar mijn mening wel aan de max.

De iPhone heeft aan de linkerkant een action-button boven de volumetoetsen. Deze kun je zelf een taak toewijzen. Standaard staat deze ingesteld als knop waarmee je het toestel snel op stil of geluid aan kunt zetten. Je kunt hem ook instellen als bijvoorbeeld snelkoppeling voor de zaklamp of de camera. Jammer is dat je er maar één actie aan kunt koppelen door deze ingedrukt te houden. Ik had graag gezien dat je bijvoorbeeld ook kon instellen dat er een actie mogelijk is als je hem twee keer achter elkaar indrukt. Aan de rechterkant zit de powerbutton van het toestel. De iPhone is IP68-gecertificeerd en daarmee stof- en waterdicht volgens deze standaard.

Noemenswaardig is verder de aanwezigheid van een USB-C poort aan de onderzijde van de telefoon. Jawel, Apple is met de iPhone 15-serie eindelijk overstag, waar ze jarenlang vastgehouden hebben aan de Lightning-poort. Apple moest wel, door de verplichte EU-regels is Apple verplicht om deze poort in het toestel te plaatsen. En wat is dat handig, het scheelt weer zoeken naar een ander soort kabel en vrijwel in ieder huishouden (of in de auto) heb je wel een USB-C kabel mee tegenwoordig.

Apple heeft de smartphone aan de voorkant voorzien van een 6,7 inch Super Retina OLED-scherm dat een resolutie biedt van 2796 x 1290 pixels en een 120Hz verversingssnelheid. Het scherm kan erg helder en is goed afleesbaar met de volle zon erop. De minimale helderheid is oké, maar had wat mij betreft wel een tandje minder fel mogen zijn. Echter is dit iets wat we vaak ook bij Android-toestellen aantreffen.

Over het scherm gesproken; hier heeft Apple verschillende eigenschappen aan toegevoegd. Denk aan True Tone. Hierbij wordt de kleur en verzadiging van het scherm aangepast aan het huidige omgevingslicht. Beelden moeten er dan op ieder moment even natuurlijk uitzien. ProMotion geeft aan dat het scherm de 120Hz verversingssnelheid aankan.

Interface

Ben je Android gewend, dan zal de interface van Apple iOS je flink moeten laten wennen. Hij laat zich goed vergelijken met Huawei’s EMUI van je een aantal jaar geleden. Apps worden verzameld over de verschillende homescreens. Een apart menu is er niet echt zoals we dat kennen bij Android. Daarentegen hoef je niet alle apps op te nemen in het overzicht. Apps waar je nooit naar grijpt gooi je in de appbibliotheek, waarbij deze gebundeld worden in categorie. Een optie waar ik kennis mee leerde maken en razendsnel werkt, is de zoekfunctie. Even naar op het scherm naar beneden vegen en je kunt direct beginnen met typen, waarna je direct een app opent. Deze zoekfunctie kun je ook gebruiken voor het zoeken naar een contact of iets anders.

In de schermen kun je ook verschillende widgets gebruiken. Je kunt ook widgetstapels maken met meerdere widgets in één. Die zijn ook slim, waarbij je met regelmaat de widget te zien krijgt, die voor dat moment interessant is. In het begin miste ik direct het linkerscherm, zoals we dat van veel Android-toestellen kennen. Op een Android-apparaat kun je hiervoor terecht voor je Google Discover feed. Dat is er simpelweg bij Apple niet. Gelukkig kun je wel uit de App Store de Google app openen, die je eveneens dit handige overzicht voorschotelt.

Zoals we van Android ook gewend zijn, kun je ook het controlecentrum openen. Een veeg van boven naar beneden brengt een overzicht met snelle instellingen. Op het eerste gezicht vond ik hier in Android wat overzichtelijker werken, maar inmiddels goed aan gewend. Door bepaalde instellingen ingedrukt te houden, kun je terecht bij de extra instellingen, bijvoorbeeld voor WiFi, de helderheid en verschillende modi.

Een ander punt waar je komende vanaf Android wellicht rekening mee moet houden, is dat je veel extra instellingen niet in de apps zelf vindt. Je moet hiervoor naar de instellingen van de smartphone zelf. Toch went dit ook snel, al gebeurde het na een paar weken zeker nog dat je in een app tevergeefs zoekt naar bepaalde instellingen voor bijvoorbeeld instellingen van de camera.

Apple heeft de iPhone 15 Pro Max ook voorzien van een Always On Display. Apple noemt deze functie ‘Altijd aan’ en laat het scherm aan staan. In vergelijking met Android heeft Apple echt nog een lange weg te gaan om dit zo strak en fijnwerkend te krijgen als Google dat doet. Standaard wordt een achtergrond getoond bij ‘Altijd aan’, maar ook eventueel je notificaties en sowieso je widgets zijn gewoon zichtbaar met dit scherm aan. Je hebt veel minder mogelijkheden dan bij Android. Ik gebruik de functie niet. Het scherm schakelt toch vanzelf in bij het ontvangen van een melding. Prima vervanger. Het scherm kan ook ingeschakeld worden door er even dubbel op te tikken.

Communicatie

De Apple iPhone 15 Pro Max wordt verkocht met een simkaartslot. Dat is zeker niet standaard. In de Verenigde Staten verschijnt dit toestel namelijk met enkel ondersteuning voor eSIM. Overigens biedt het hier verkochte model ook gewoon de e-SIM ondersteuning, mocht je dat liever willen gebruiken.

Qua communicatieve vaardigheden zit het helemaal prima met de iPhone. Natuurlijk is er 5G-ondersteuning, vind je NFC op het toestel, net als Bluetooth 5.3 en WiFi 6E. Voor de locatiebepaling is de 15 Pro Max uitgerust met verschillende GPS-systemen.

Voor het bellen gebruik je de contacten-app op de iPhone, en die is in mijn ogen niet zo gebruiksvriendelijk als hoe Google die aanbiedt. Het wordt al snel een volle lijst, zo valt me op. Er is geen optie om nummers zonder telefoonnummer uit de contactenlijst te verbergen. Ik zie ook de nodige dubbele contacten. Wel top is dat je in de contacten-app een Voicemail-optie hebt. Niet meer ‘1233’ bellen, maar direct je voicemailberichten in de applicatie terugluisteren. Ideaal. De gesprekskwaliteit is zoals je mag verwachten van hoge kwaliteit. Niets mis mee!

Wat ik tevens het vermelden waard vind, is de trillingsmotor die Apple gebruikt. Deze is best wel erg dynamisch en voelt ontzettend premium aan. Goed in subtiele trillingen en goed in hardere trillingen. Subtiele trillingen in de interface zijn daardoor veel minder storend. Mocht je deze toch vervelend vinden, kun je deze altijd uitschakelen.

Standaard maak je gebruik van het Apple toetsenbord. Al jarenlang ben ik gehecht aan SwiftKey. Deze app is gelukkig ook uit de App Store te downloaden, alleen is deze ietwat beperkter dan Android. Toch vind ik het een hele fijne vervanger. Je kunt eventueel ook Gboard downloaden voor de iPhone.

Multimedia

De iPhone 15 Pro Max is een echte high-end smartphone, dan moet het ook wel goed zitten met de media-eigenschappen toch? Nou, inderdaad. Daar is maar heel weinig op aan te merken. De iPhone laat een erg goede geluidskwaliteit horen, met een mooie afstemming tussen hoge en lage tonen en voldoende bass.

De weergave van beelden zit ook helemaal prima bij Apple. Het enige waar je misschien wat hinder van kunt ondervinden, is de punch-hole. Oh wacht, Apple spreekt liever over Dynamic Island. Toch vind ik deze bij het normale gebruik minder storend dan gedacht. Er komen op een speelse manier meldingen uit tevoorschijn en bijvoorbeeld bij het afspelen van muziek zie je de equalizer. Een tik op het Dynamic Island brengt je direct naar de desbetreffende applicatie.

Camera

Fotografie is een belangrijke eigenschap voor veel mensen op een smartphone. Apple weet dit als geen ander en wordt vaak geroemd om de camerakwaliteit. Waar verschillende fabrikanten al langere tijd onderweg zijn met zoomen, is nu ook Apple ingestapt in deze trein. Waar je bij de Galaxy S23 Ultra wel met 10x kunt inzoomen, zonder kwaliteitsverlies, is dat bij de Apple iPhone 15 Pro Max met 5x wat meer beperkt, maar nog altijd meer dan ooit mogelijk was in een iPhone. De iPhone 15 Pro, het iets minder grote broertje van de Pro Max, kan 3x inzoomen.

De camera-opstelling van de iPhone 15 Pro Max bestaat uit een 48 megapixel, aangevuld met een 12 megapixel groothoeklens en een 12 megapixel telelens. Ook is er nog een dieptesensor. De camera-app is prettig in gebruik, legt snel de beelden vast.

In de afgelopen weken heb ik onder verschillende omstandigheden de iPhone 15 Pro Max camera getest. En die heeft me niet teleurgesteld. Wat me vooral opvalt is dat de camera echt consistent is. De kwaliteit is niet heel wisselend, zoals we dat bij sommige toestellen weleens zien. Daarbij laten ook de verschillende lenzen zich van hun goede kant zien. De groothoeklens maakt goede foto’s en ook de foto’s met 5x zoom zijn van erg hoge kwaliteit. Ditzelfde geldt gelukkig ook voor de hoofdcamera waarmee je ook nog in extra zoom-instellingen kunt variëren, zoals 24mm of 28mm. Foto’s die met de iPhone 15 Pro Max gemaakt worden zijn scherp, kleurrijk en kennen ook een goede balans tussen donkere en lichte gebieden. Hier word ik heel blij van. De foto’s die we met de telefoon hebben gemaakt, vind je terug in het digitale fotoalbum.

Ook in donkere omgevingen staat de iPhone prima zijn mannetje. Echter stoor ik me soms wel aan de lensflare die de telefoon genereert. Wanneer licht op een bepaalde manier op de lens valt, zie je stipjes van weerkaatsingen en reflecties op de lens. Het is een bekend ‘probleem’ bij iPhone-toestellen en iPhones zijn er duidelijk gevoeliger voor dan andere toestellen. Volgens Apple is de lensflare daarin met de iPhone 15-serie aangepakt, maar daar is weinig van te zien. Zie bijvoorbeeld de foto van de hefbrug. Erboven zie je drie puntjes, wat dus die reflecties zijn. Overigens is het niet bij iedere foto zo, maar we hopen dat Apple dit nog aanpakt met een volgend model.

Galerij

De galerij-app heet bij Apple ‘Foto’s’, en ook daar kan ik blij van worden. Het is een goed doordachte galerij-app die voorzien is van verschillende opties. Op de kaart zie je de locaties waar foto’s zijn gemaakt en in albums vind je ook personen en huisdieren. Hierbij kan Apple ook onderscheid maken tussen twee katten. Aandachtspuntje vind ik wel dat het soms wat rommelig kan worden, doordat er niet echt een duidelijke scheiding is tussen foto’s die je bijvoorbeeld van internet download, screenshots en de met de iPhone gemaakte foto’s. Standaard worden deze allemaal in één overzicht getoond in de bibliotheek.

Video

Met de videocamera van de telefoon kun je ook prima uit de voeten. We hebben al mooie video’s met de iPhone 15 Pro Max gebruikt. We hebben het hier over de standaard videocamera. Wil je professioneel aan de slag, dan kun je op de iPhone bijvoorbeeld Apple ProRes gebruiken. Deze videobeelden kun je nog helemaal bewerken en de instellingen aanpassen. Tijdens het filmen kun je sowieso de zoom-modus gebruiken en dus ook de 5x zoom. Een impressie tijdens een concert hebben we hieronder voor je. De beeldkwaliteit is erg goed (YouTube comprimeert nog het één en ander) en ook de geluidskwaliteit is van hoge kwaliteit, zonder gekke vervormingen. Meer concertvideo’s vind je hier en hier.





Overige mogelijkheden

De Apple iPhone heeft standaard nog meer te bieden. We lichten enkele zaken uit.

Apple Pay

Apple heeft haar toestellen al langere tijd voorzien van haar eigen betaaldienst; Apple Pay. Android-liefhebber of niet; Apple heeft dit zoveel beter uitgewerkt dan Google. Mede al doordat vrijwel alle banken overweg kunnen met Apple Pay, wat bij Google Wallet (voorheen Google Pay) niet het geval is. Even twee keer drukken op de power-button, waarna Apple Pay geopend wordt. Je kunt heel makkelijk en eenvoudig de kaart van je keuze selecteren. Ter beveiliging wordt met Face ID razendsnel je gezicht gescand, en de betaling kan gedaan worden.

Face ID

Over Face ID gesproken; Apple voorziet haar high-end smartphones enkel van gezichtsherkenning. Ik was bang dat ik in het begin een vingerafdrukscanner zou missen, maar na een paar uur miste ik deze al helemaal niet meer. Face ID is een geweldige vervanger. Face ID is de naam voor gezichtsherkenning en werkt uitstekend, ook in omgevingen met erg weinig licht. De functie wordt niet alleen voor Apple Pay gebruikt, maar bijvoorbeeld ook voor inloggen bij de app van je bank en natuurlijk het ontgrendelen van je smartphone.

AirDrop

Grote kans dat je iemand kent met een iPhone in je familie of vriendenkring. Met AirDrop zet je razendsnel bestanden over. Een linkje delen uit de browser, een contact of een foto? Houd de bovenkant van de iPhone tegen de andere iPhone en je deelt het desbetreffende item direct met de ander. Ontzettend handig en geen geklungel met berichtjes of Bluetooth, (wie doet dat nog?)

Prestaties

Apple heeft de iPhone 15 Pro Max voorzien van een A17 Pro processor. Standaard geeft de fabrikant geen verdere technische details vrij over de eigenschappen van de chipset. Gelukkig zijn er genoeg mensen die daar dieper induiken, en zo komen we de eigenschappen toch te weten.

Het gaat om een hexa-core processor met tweemaal een kern van 3,78GHz en viermaal een rekeneenheid van 2,11GHz. Dit samen met 8GB RAM-geheugen. Als we de Android-toestellen vandaag de dag zien, dan lijkt dit weinig, maar geloof ons, de iPhone is een razendsnel toestel. Doordat iOS anders in elkaar zit dan Android, vraagt dit ook op een andere manier aandacht van de processor.

Accu

Niet alleen over de processor geeft Apple weinig details; de accucapaciteit moet je ook zelf maar zien te ontdekken. De iPhone heeft een 4441 mAh batterij. Het uithoudingsvermogen van de iPhone wordt doorgaans erg goed beoordeeld. De Li-Ion accu van de iPhone heeft verschillende opties voor bij het opladen. Zo kun je er voor kiezen om hem tot 100 procent op te laden, geoptimaliseerd te laden of standaard tot 80 procent op te laden. Bij geoptimaliseerd laden laadt hij direct tot 80 procent en wordt de laatste 20 procent afgerond als je het toestel weer nodig hebt, zoals wanneer de wekker gaat. Het laden tot 80 procent is het beste voor de batterij.

Het opladen zelf gaat overigens lang niet zo snel. Circa met max 25W. Dat is voor een high-end smartphone niet bepaald snel, al doet Samsung ook nog niet echt aan snelladen. De iPhone 15 Pro Max is met 30 minuten laden 50 procent opgeladen. Draadloos opladen kan ook. Op een Qi-lader gebeurt dit met slechts 7,5W. Gebruik je MagSafe (de metalen ring in het toestel), dan gaat het met 15W. Bekabeld laden duurt met de officiële 20W lader in een kleine twee uur.

Het uithoudingsvermogen is echt dikke prima met de iPhone. De 15 Pro Max laad ik eigenlijk standaard tot 80 procent op en redt het daarmee met gemak een dag met vrij intensief gebruik. De schermtijd wisselt, maar in principe red ik hier wel 3,5 à 4 uur mee. Zit je meer op WiFi, dan gaat hij nog langer mee. Bij gemiddeld gebruik is een kleine twee dagen op 80 procent ook te halen. Veel is erg afhankelijk van wat je ermee doet. Als ik hem een dag nog intensiever gebruik, dan laad ik op tot 100 procent.

Updatebeleid

Apple hanteert een updatebeleid waar veel fabrikanten best jaloers op kunnen zijn. Hoewel Samsung en Google tegenwoordig aardig in de buurt komen, spant Apple nog steeds de kroon. Oudere modellen worden nog lange tijd bijgehouden met updates. Nieuwe functies in iOS worden daarmee ook naar oudere toestellen uitgerold.

De iPhone 7 uit 2016 wordt nog steeds ondersteund. Doorgaans wordt de iPhone rond de 6-7 jaar bijgehouden met updates. Dat betekent dat de iPhone 15 Pro Max tot 2029-2030 nog zeker is van updates. Dat zorgt er mede voor dat een iPhone bij verkoop op Marktplaats weinig afschrijft. Tussen de grote iOS-updates met nieuwe functies, worden ook regelmatig extra beveiligingsupdates uitgerold of updates met fixes. Deze verschijnen doorgaans voor alle modellen tegelijkertijd. Bij Android-fabrikanten wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen de nieuwe/dure modellen en de modellen die langer op de markt zijn of zich in een andere prijsklasse bevinden.

Concurrenten

De grootste concurrenten van de iPhone komen natuurlijk van Android-fabrikanten. De grootste rivaal is de Samsung Galaxy S23 Ultra. Die hebben we uitgebreid besproken in de Samsung Galaxy S23 Ultra review. De smartphone is qua omvang net weer een slag groter en heeft een handige S Pen. De camera is nog geavanceerder en biedt bijvoorbeeld 10x optische zoom en brengt het onderwerp daarmee nog dichterbij dan de iPhone doet.

Een ander alternatief is bijvoorbeeld de OnePlus 11. De high-end smartphone van de fabrikant is razendsnel en heeft als voordeel dat het opladen eveneens razendsnel gaat. De smartphone heeft een mooi scherm en een goede accuduur. De camera blijft wel achter op die van de concurrenten, daar staat wel een veel lagere prijs tegenover. Zeker nu, want het toestel heb je al voor rond de 700 euro. Onze ervaringen lees je in de OnePlus 11 review.

Een derde tegenhanger is de Xiaomi 13 Pro. Deze telefoon heeft drie 50 megapixel lenzen voor het maken van foto’s. In onze Xiaomi 13 Pro review hebben we van alles over het toestel besproken. Het is een fors toestel met veel bloatware en de MIUI-skin moet wel echt je smaak zijn. De camera scoort goed, net als de accuduur en het snelle opladen.

Beoordeling

Een iPhone review op DroidApp, hoe durf je? Dat was al een eerste stap die ik moest overwinnen. Dan moet ik nu nog een stap overwinnen; de iPhone 15 Pro Max laat namelijk een erg goede indruk achter. Apple heeft bepaalde zaken erg goed doordacht en uitgewerkt. De smartphone zit wat mij betreft wel echt aan de max van de omvang, ook al is de S23 Ultra nog een slagje groter. De telefoon ziet er goed uit en scoort eigenlijk op alle gebieden goed. Dat mag ook wel, want de (instap) 256GB versie van de 15 Pro Max kost je bijna 1500 euro, en dat is een serieuze smak geld. Misschien kun je het voor jezelf nog goedpraten dat de restwaarde veel hoger is dan bij Android-toestellen en dat Apple een riant updatebeleid heeft. Daarbij werkt het naadloos samen met de iPad en Mac en is de accuduur serieus een erg goede eigenschap. Wat ik verder erg waardeer is de consistente camera, al mag de lensflare echt wel aangepakt worden.

Van Apple is min of meer wel bekend dat het qua innovatie soms wat achterloopt op Android. De iPhone 15 Pro Max zou nog beter zijn met sneller laden en meer opties voor de Action Button. Overigens kunnen fanatieke iPhone-bezitters ook aan de slag met de ‘Opdrachten’-toepassing waarmee je tal van zaken kunt automatiseren. Bijvoorbeeld als je de deur uitgaat, een shortcut indrukt of wat dan ook.

Wat verder een voordeel is van de iPhone, is de enorme keuze in accessoires en hoesjes. Zeker als je lekker wat wilt personaliseren en je toestel nog meer eigen wilt maken, dan zijn er eindeloze mogelijkheden. Hoewel dit bij Samsung ook echt wel op orde is, gaat dit bij de iPhone nog verder.

