iPhone 15 Pro Max vs. Galaxy S23 Ultra in drop-test

Volgens Apple is de nieuwe iPhone 15 Pro Max nog beter bestand tegen onheil van buitenaf, dankzij de aanwezigheid van de titanium behuizing. Een YouTuber gaat aan de slag met deze smartphone en de S23 Ultra, waarbij gekeken wordt hoe de toestellen het er vanaf brengen in een drop-test.

iPhone 15 Pro Max vs Galaxy S23 Ultra

De nieuwe Apple iPhone 15 Pro Max zorgt voor concurrentie op de smartphonemarkt. Zo ook voor Samsung, dat nu de Galaxy S23 Ultra als high-end alternatief heeft voor de iPhone van Apple. Er is al het nodige gezegd over bugs en kwetsbaarheid van de iPhone, maar soms is het ook wel een storm in een glas water. Een smartphone is nou eenmaal niet gemaakt om te laten vallen. Nu is er een interessante video gedeeld.

In een video zien we een drop-test waarin de iPhone 15 Pro Max het aflegt tegen de Samsung Galaxy S23 Ultra. Is er hier een voordeel voor de titanium behuizing van de Apple, of doet de Samsung het ondanks dat toch beter? Het resultaat kun je hieronder bekijken in de video.