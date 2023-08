Samsung Galaxy Z Flip 5 review: foldable wordt steeds meer volwassen

De vouwbare smartphone zie je steeds vaker in het dagelijks leven. Echt ingeburgerd is dit type smartphone echter nog niet. Gaat dat met de Galaxy Z Flip 5 van Samsung veranderen? Dat testen we in de Samsung Galaxy Z Flip 5 review.

Samsung Galaxy Z Flip 5 review

Het grote coverscherm, dát is de grote verandering die we terugzien bij de Samsung Galaxy Z Flip 5. De nieuwe smartphone is ten opzichte van zijn voorganger geen enorme omslag, maar moet wel een fijne verbetering zijn ten opzichte van zijn voorgangers. Hoe bevalt de Flip 5 in de praktijk? Dat bespreken we met je in onze Samsung Galaxy Z Flip 5 review.

Verkooppakket

Het verkoopppakket van de Z Flip 5 bevat niet veel extra’s. Enkel het toestel, een datakabel, simnaald en wat papierwerk vind je terug in de doos van het toestel. Wil je snelladen, of beter gezegd, überhaupt opladen, dan moet je zelf zorgen voor een oplader. Dat is niet heel anders dan bij de meeste andere smartphones, maar wel een dingetje om rekening mee te houden. Draadloos laden is niet mogelijk bij de Galaxy Z Flip 5.

Design en interface

Samsung heeft een belangrijke verbetering doorgevoerd ten opzichte van de voorgaande vouwbare modellen van het merk. De zogenaamde ‘gap’, ofwel de opening die nog zichtbaar is als het toestel dichtgeklapt is, is verdwenen. Dat maakt het toestel gelijk een stuk stijlvoller. We hebben in de afgelopen weken dat we het toestel hebben gebruikt, het toestel vaak open- en dichtgeklapt. Het blijft erg degelijk aanvoelen en geeft geen kwetsbare indruk, ondanks dat je hier natuurlijk niet mee moet gaan stuntelen. Daarbij ligt het toestel ook erg prettig in de hand, doordat hij wat smaller is dan bijvoorbeeld een OnePlus 11 of Nothing Phone 2. In een eerdere test doorstond de Flip 5 met gemak de vouwtest, waarbij het toestel het langer uit wist te houden dan de belofte van Samsung zelf.

Een andere belangrijke verbetering zien we terug in de vorm van het grotere coverscherm. Hiermee heb je dus direct toegang tot bepaalde functionaliteit en widgets die je zelf kunt kiezen. Je hebt bijvoorbeeld een kalender-, aandelen-, weer- en alarm-widget. Het volgende tabblad is een overzicht met apps die je kunt openen op het coverscherm. En hier start toch wel een teleurstelling. Slechts een handjevol apps worden (officieel) ondersteund door het coverscherm. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld YouTube, Netflix, WhatsApp, Berichten en Google Maps. Dat werkt allemaal prima; maar andere apps worden niet ondersteund.

Meer apps

Gelukkig is voor dat laatste wel met een flinke omweg een mogelijkheid. Samsung heeft in de Galaxy Store de app Good Lock, waarmee je via een aantal omwegen, alle apps van je smartphone op het coverscherm kunt openen. Een hele verrijking. We hebben deze functie uiteraard getest en het werkt eigenlijk verrassend goed. Op deze manier kun je snel je favoriete app gebruiken en op die manier wél je Telegram-bericht beantwoorden. Ook kun je, mocht je dat willen, bankzaken doen, je Instagram- of Facebook-tijdlijn bekijken of aan de slag met je andere apps.

Het coverscherm is verder handig om de datum en tijd te raadplegen, maar ook zie je direct welke notificaties er binnenkomen. Ik merk zelf dat ik nog erg moet wennen aan het externe scherm. Doordat je toch beperkt bent door de grootte van het 3,5 inch scherm, klap ik het toestel al snel open, waardoor ik ook na een aantal weken daar de voorkeur aan geef. Ik denk dat het per persoon verschilt of je het externe scherm echt van toegevoegde waarde vindt. Als je daar net als ik in sta, dan is het steeds openen van het toestel in feite een extra handeling. Dat neemt niet weg dat Samsung het externe coverscherm echt heeft verbeterd en daarmee het Flip-model echt interessanter heeft gemaakt.

Het openklappen kan sowieso wel wat om gewenning vragen. Stiekem mis ik een knop aan de zijkant, zoals je dat had bij de Nokia 6131, waarmee je snel het scherm open kon klappen. Met één hand is dit bij de Flip toch net wat minder makkelijk te doen. Eenmaal dichtgeklapt zit het toestel ondanks dat hij duidelijk dikker is, wel prettig in de broekzak. Doordat hij minder lang is, glijdt hij minder snel uit de broekzak.

Scherm

Dan opengeklapt, dan zien we een 6,7 inch beeldscherm. Een AMOLED-paneel met een Full-HD+ resolutie (120Hz). Door de gebruikte techniek van de foldable voelt het scherm wat anders aan, maar storend is dit zeker niet. Wat ik eveneens niet als storend heb ervaren, is de toch wel behoorlijk zichtbaar. Daarbij voel je hem ook goed, maar in het dagelijks gebruik heb ik er geen hinder van. Dit is misschien anders als je de hele dag video’s kijkt en de vouw door het midden van je scherm loopt. Het scherm kan helder genoeg op dagen waarop de zon in volle glorie schijnt.

Wat wel echt een punt van aandacht is, is dat het scherm verschrikkelijk afleesbaar is wanneer je een zonnebril op hebt met polariserende glazen. Het gebruikte scherm geeft gekleurde randen om letters en geeft een soort disco effect daardoor. Het bedienen van de Galaxy Z Flip 5 zorgt dan voor irritatie en hoofdpijn. En wanneer je op het strand met je Flip 5 wilt spelen, is het ook niet altijd prettig je zonnebril af te moeten zetten. Overigens geldt dit dus alleen met polariserende glazen.

Nabij het coverscherm zitten twee cameralenzen. Dit is tweemaal een 12 megapixel-lens. Eén is de hoofdcamera, de andere zorgt voor groothoekfoto’s. Door het beperkte formaat moet je inleveren op verdere camera-eigenschappen. Een telelens ontbreekt daardoor. De sleuf voor de simkaart bevindt zich aan de linkerkant, de volumetoets zit rechts. De vingerafdrukscanner bevindt zich aan de rechterkant van het toestel, geïntegreerd in de power-button. Persoonlijk vond ik de positie hiervan wennen. Je zit al snel met je duim bij het scharnier, terwijl je een stukje naar boven moet met je vinger. De vingerafdrukscanner reageert over het algemeen prima, alleen in gesloten toestand merk ik dat dit duidelijk meer moeite vraagt.

Je kunt de Flip 5 ook half openzetten. Bij verschillende applicaties krijg je hierbij verschillende instellingen. Denk aan een video in de YouTube-app, waarbij je op het onderste gedeelte van het scherm de bedieningselementen te zien krijgt. Handig, want zo kun je het scherm een beetje kantelen en tegelijkertijd nog wel goed de telefoon bedienen. Je kunt ook zelf de bedieningselementen inschakelen voor apps van je keuze. In deze Flexstand kun je ook kiezen voor het aanpassen van de helderheid, het snel openen van het meldingenvenster, het openen van een andere app, het gebruiken als touchpad (muis) of om direct een screenshot te maken.

Interface

De interface is zoals we die kennen van Samsung. Dit betekent dat over Android 13 de One UI skin is te vinden. Daarbij vind je de bekende zijbalk aan de zijkant, Edge Vensters, waarmee je snel verschillende apps kunt openen, waar je ook mee bezig bent op je telefoon. Uiteraard zijn de homescreens gevuld met snelkoppelingen naar apps en kun je ook hier weer widgets plaatsen. De telefoon reageert snel en doet wat het moet doen.

Communicatie

Telefoneren met de Samsung Galaxy Z Flip 5 is geen probleem. De gesprekskwaliteit is goed en weinig op aan te merken. Je kunt één simkaart in het toestel plaatsen. Wil je twee simkaarten gebruiken op het toestel, dan dient de tweede simkaart een eSIM te zijn. Verder kun je gebruik maken van het 5G-netwerk, is er WiFi, Bluetooth, NFC en natuurlijk locatiebepaling via onder andere GPS.

Multimedia

Voor het luisteren van muziek is de Samsung Galaxy Z Flip 5 voorzien van een tweetal speakers. Deze bevinden zich op dezelfde plaats als veel andere toestellen. Dit betekent dat je een speaker boven het scherm hebt en er eentje geplaatst is aan de onderkant van de telefoon. De speakers laten een prima geluid horen en doen dit met voldoende bass en volume.

De beeldkwaliteit is van hoge kwaliteit. Onder een bepaalde hoek kan de vouw zichtbaar zijn in het midden van het scherm. Persoonlijk heb ik dat niet als heel storend ervaren. Door het afwijkende schermformaat gebeurt het wel met regelmaat dat er vrij dikke zwarte randen aan de zijkant van het scherm te zien zijn.

Camera

De Samsung Galaxy Z Flip 5 is voorzien van twee camera’s aan de achterkant, of voorkant, net hoe je het bekijkt. Dit is de hoofdlens en een groothoeklens. Een telelens is door de beperkte grootte niet op het toestel te vinden. De camera-app wijst zich vanzelf en is gebruiksvriendelijk. Met FlexCam kun je de telefoon voor 90 graden openen en foto’s maken of hem laten functioneren als een videocamera. Het kan ook handig zijn bij lange sluitertijden, zoals in de avonduren. Je telefoon heeft dan steun op een ondergrond.

Hoe zit het met de fotokwaliteit? We hebben de camera onder verschillende omstandigheden getest. Zoals we van Samsung gewend zijn, zien we over het algemeen scherpe foto’s met rijke kleuren. Toch zijn we minder enthousiast dan bij de foto’s die uit de Galaxy S23-serie komen rollen. Die kunnen beter omgaan met contrasten, en foto’s bij de Galaxy Z Flip 5 willen dan nog weleens te donker worden, zo zien we ook terug bij de foto met het bruggetje. Bij de foto met de gracht in Delft zien we juist een foto die erg flets wordt vastgelegd, waarbij het kleurverschil tussen de lucht en de bomen niet helemaal lekker vastgelegd wordt.

Dan in de avonduren, daar doet de telefoon het vrij aardig met scherpe foto’s. Vrij onvermijdelijk is de ruis die vastgelegd wordt. Ook bij de Z Flip 5 valt dit bij de ene foto beter op dan bij de andere. Bij het gebruik van de groothoeklens valt op dat de beelden doorgaans niet over het hele beeld scherp zijn. Wil je zien welke foto’s we met de Samsung hebben gemaakt, bekijk dan hier het fotoalbum van de Flip 5.

Video

De videokwaliteit van de Samsung Galaxy Z Flip 5 is eigenlijk wel prima in orde. Beelden zijn ook hier weer rijk van contrast en scherp. De details worden goed uitgelicht door de camera van het toestel. De video die we met het toestel hebben gemaakt, kun je hieronder bekijken.



Prestaties

Met een Snapdragon 8 Gen 2 aan boord moet het gek lopen wil het toestel traag zijn in gebruik. Dat is dan ook helemaal in orde met de Samsung Galaxy Z Flip 5. De smartphone laat geen vervelende haperingen of problemen zien en alles loopt zoals je mag verwachten. Er is 8 gigabyte aan werkgeheugen beschikbaar en je hebt de keuze uit 256GB of 512GB geheugen. Het geheugen is niet uit te breiden met een geheugenkaart.

Accu

Met het ontwerp van de foldables is het voor fabrikanten ook altijd knutselen hoe een batterij in het toestel verwerkt wordt. Dat resulteert doorgaans dan ook in een kleinere batterij. Dat zien we ook terug bij de Samsung Galaxy Z Flip 5. De capaciteit van de batterij komt uit op 3700 mAh en dat is niet alleen op papier erg weinig. In de praktijk blijkt het ook wel een dingetje te zijn.

Ben je op een dag voornamelijk verbonden met het mobiele netwerk, dan wordt het einde van de dag alleen gehaald wanneer je niet overdreven vaak de telefoon gebruikt. Met een schermtijd van 2,5 – 3 uur is dat een erg magere score. Snel opladen zit er ook niet echt in; dit gaat met 25W. Het opladen neemt dik een uur en een kwartier in beslag. Dat had toch echt wel sneller gemogen voor een telefoon met dit prijskaartje. Wat verder opvalt is dat de telefoon aardig warm kan worden, voornamelijk aan de bovenkant, met name ook tijdens het opladen.

Updatebeleid

Samsung scoort altijd hoge punten met het updatebeleid. Dat geldt ook voor de Samsung Galaxy Z Flip 5. Je krijgt de telefoon met Android 13. In de komende tijd ben je zeker van vier Android-updates (14, 15, 16 en Android 17) en vijf jaar maandelijkse beveiligingsupdates.

Beoordeling

De vouwbare smartphone wordt steeds meer ‘normaal’ in het dagelijks leven. Daardoor mis je misschien nu een beetje het wauw-gevoel, dat je in het begin had, toen de vouwbare smartphone net op de markt kwam. Toch blijft de Samsung Galaxy Z Flip 5 een mooi stukje techniek. Het toestel heb ik een maand in gebruik gehad, en wat opvalt is dat het toestel erg degelijk blijft aanvoelen. Het coverscherm kan je met een omweg wat nuttiger maken, en dat is geen overbodige luxe. Ikzelf schaar me echter niet bij de juiste doelgroep van het toestel. Voor mij is het toch weer een extra handeling om het scherm open te klappen, omdat ik het kleinere scherm simpelweg weinig gebruik.

Wanneer het je prima bevalt om een toestel normaal te gebruiken en daar ook geen problemen mee ondervindt, kan het zeker zijn dat je veel functies van de Flip niet gebruikt, zoals de Flex-stand of het coverscherm. Behoor je wel tot de doelgroep, waarbij je gaat voor design en de voordelen van het externe scherm, dan is de Z Flip 5 een interessante keuze. Neem daarbij wel voor lief dat de camera niet op het niveau van de S23 is, net als de accuduur. Dan is er ook nog de Galaxy Z Flip 4; die is nu de helft goedkoper. Je moet het dan wel doen met een klein(er) coverscherm.

De Samsung Galaxy Z Flip 5 is verkrijgbaar bij Samsung zelf, Coolblue, MediaMarkt, Bol.com, Belsimpel, Mobiel, KPN, T-Mobile, Vodafone en Tele2.