Samsung Galaxy Z Flip 5 overtreft Razr 40 Ultra en eigen claims voor vouwen toestel

De vouwbare smartphone is aan een opmars bezig. Verschillende fabrikanten hebben er één of meerdere in het portfolio. Samsung bijvoorbeeld de Galaxy Z Flip 5, en die blijkt beter bestand te zijn dan Samsung zelf zegt.

Samsung Galaxy Z Flip 5 is meer duurzaam

Volgens Samsung kan de nieuwe Samsung Galaxy Z Flip 5 meer dan 200.000 keer gevouwen worden, zonder dat dit nadelige gevolgen heeft. Die proef heeft een Youtuber op de som genomen en met de hand getest hoe vaak de telefoon zonder problemen open- en dichtgeklapt kan worden. Wat blijkt; Samsung’s eigen beloften worden ruim waargemaakt en dik overtroffen.

In totaal slaagde de Galaxy Z Flip 5 erin om 401.146 keer open- en dichtgeklapt te worden zonder problemen. Dat ging echter niet helemaal zonder slag of stoot. Na circa 220.000 vouwen begon het scharnier omhoog te kopen en veerde het scherm een stukje open. Het toestel werkte echter nog volledig. Na 400.000 keer vouwen stierf het door een bad van meel, water en eieren.

Motorola

Motorola heeft de Razr 40 Ultra. Die heeft het minder goed afgelegd; in een vergelijkbare test kon dit toestel 126.266 keer gevouwen worden. Die video vind je hieronder.