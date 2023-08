OnePlus Open in nieuwe renders; toont heel ander design

Afgaande op de nieuwe renders die zijn verschenen van de vouwbare OnePlus Open, kunnen we een aantal veranderingen verwachten. Eerder zagen we al beelden van het toestel, maar het lijkt erop dat het toestel er toch anders uit zal gaan zien.

Andere vormgeving voor OnePlus Open

Zeker is dat de OnePlus Open de naam wordt van de nieuwe vouwbare smartphone van OnePlus. Minder zeker is hoe het toestel er uit zal komen te zien. We zagen een paar maanden geleden van de smartphone al wat renders voorbijkomen. Toen was nog onduidelijk welk naamkaartje aan het toestel zou hangen. Echter lijkt het toch allemaal wat anders te lopen, want de eerder verschenen renders tonen mogelijk niet het juiste ontwerp van de smartphone. In plaats daarvan kiest OnePlus voor een ander ontwerp van haar eerste vouwbare smartphone.

Links de oude render, rechts de nieuwe van de OnePlus Open

Uit nieuwe renders, die eveneens van Onleaks afkomstig zijn, blijkt dat het design er anders uit zal komen te zien. Volgens de bron zijn de nieuwe beelden gebaseerd op pre-productiemodellen en is de beeldverhouding duidelijk anders. In tegenstelling tot de eerder verschenen beelden zou het toestel kleiner zijn. Het toestel doet meer denken aan de Oppo Find N2 en moet door dit formaat beter met één hand te gebruiken zijn.

Opmerkelijk is de gigantische cameramodule aan de achterkant van de OnePlus Open. Deze zal in het nieuwe model iets meer uitsteken. Aanwezig zijn drie sensoren, waaronder een periscoop-telelens. De flitser maakt geen deel uit van de module zelf en zit daarbuiten. Duidelijk is wel dat voor de OnePlus Open samengewerkt zal worden met Hasselblad. We verwachten een 7,8 inch scherm binnenin en een 6,3 inch aan de buitenzijde. Op de lijst staat verder een Snapdragon 8 Gen 2 chipset en een 4800 mAh accu met 67W laden.