OnePlus V Fold verschenen in renders

De eerste vouwbare smartphone van OnePlus wordt naar verluid OnePlus V Fold genoemd. De nieuwe smartphone is nu te zien in renders. Welke zaken vallen op?

Renders van OnePlus V Fold

Nadat we al meerdere geruchten en berichten voorbij hebben zien komen over de eerste foldable van OnePlus, krijgen we nu daadwerkelijk er een beeld bij. Naar verluidt komt OnePlus in augustus met de aankondiging van het nieuwe toestel. Dankzij OnLeaks zien we wat OnePlus voor ons in petto heeft.

De smartphone zal opengeklapt kunnen worden als een boek, zoals we kennen van de Galaxy Z Fold 5. Voor de realisatie van de smartphone wordt samengewerkt met camerafabrikant Hasselblad, net als bij bijvoorbeeld de OnePlus 11. De telefoon krijgt een metalen zijkant, waarbij het een leerachtige afwerking lijkt te hebben. Geruchten melden een 50MP hoofdcamera, een periscooplens en een groothoeklens. In het coverscherm aan de voorkant zit een 32 megapixel front-camera.

De vingerafdrukscanner van het toestel zit aan de zijkant en ook zijn er drie speakers, is er een LTPO AMOLED-scherm met 120Hz verversingssnelheid, maar is nog niet bekend welke grootte deze heeft. Verwacht wordt dat de OnePlus V Fold uitgerust wordt met de Snapdragon 8+ Gen 2 chipset, een 4800 mAh batterij en 100W laden.