OnePlus 12 wordt beter; eerste specificaties opgedoken

De vermoedelijke specificaties van de nieuwe OnePlus 12 zijn gedeeld. De opvolger van de OnePlus 11 zal later dit jaar in China aangekondigd worden, en de nodige verbeteringen staan klaar. Voornamelijk voor de camera van het toestel.

OnePlus 12: de eerste specs

De eerste specificaties van de nieuwe OnePlus 12 zijn opgedoken. De smartphone zullen we in Europa volgend jaar pas te zien krijgen, maar naar verwachting komt de smartphone in december al in de spotlights in China. In de afgelopen tijd kwam er al wat informatie naar buiten over de periscooplens die verwacht wordt bij een nieuw OnePlus-toestel. Het vermoeden ging toen al dat het over de OnePlus 12 zou gaan, en nu komt de informatie hierover opnieuw naar buiten.

We kunnen volgens de informatie de nieuwe Snapdragon 8 Gen 3 chipset van Qualcomm in de OnePlus 12 verwachten. Verder wordt gesproken over een 6,7 inch QHD OLED-scherm, met uiteraard 120Hz verversingssnelheid. Ook zou het toestel uitgerust worden met een 5000 mAh batterij, welke je snel op kunt laden met 100W.

Achterop kunnen we drie camera’s verwachten bij de OnePlus 12. Zo wordt het toestel uitgerust met een 50 megapixel hoofdcamera, een 50 megapixel groothoeklens en dus een periscooplens. Hiermee kunnen de zoomkwaliteiten verbeterd worden. Dit zou volgens het bericht een 64MP telelens zijn, waarmee je dus zonder kwaliteitsverlies in kunt zoomen. Hoeveel keer dit precies kan is nog niet bekend. Bij de Samsung Galaxy S23 Ultra kun je 10x zoomen zonder het verlies van kwaliteit.

Het is goed mogelijk dat er nog het één en ander verandert aan de plannen bij de OnePlus 12. Het toestel bevindt zich namelijk nog in een vroeg stadium in het geruchtencircuit. Als we meer informatie met je kunnen delen, houden we je natuurlijk op de hoogte.