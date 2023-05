OnePlus 11 krijgt grote A.10-update; Galaxy S21 FE met bugfixes

Updates staan klaar voor de OnePlus 11 en de Galaxy S21 FE van Samsung. De twee toestellen krijgen allebei nieuwe verbeteringen, waarbij de OnePlus 11 changelog een vrij lange is. Welke verbeteringen zien we terug bij de modellen?

Update voor OnePlus 11 en Galaxy S21 FE

We beginnen met de update voor de Samsung Galaxy S21 FE. Samsung is druk doende om verschillende toestellen al te voorzien van de mei-update; maar opvallend genoeg is er geen nieuwe security-patch voor de Samsung. De Samsung Galaxy S21 FE blijft op de april-update staan die eerder al uitgerold werd. Toch staat er een update klaar voor de smartphone. Samsung stelt namelijk een bugfix-update beschikbaar, zo wordt duidelijk uit de changelog.

Veel informatie wordt er niet gedeeld. Wel laat Samsung weten dat de stabiliteit en de betrouwbaarheid van het toestel is verbeterd. Dit samen met het gedrag van de telefoon, zo laat Kiki weten die de update op haar toestel binnen kreeg. Het is voor een bugfix-update een vrij flinke update, welke een grootte kent van een kleine 300MB.

OnePlus 11

Een duidelijke changelog zien we wel terug bij de update die door OnePlus uitgerold voor de OnePlus 11. De smartphone krijgt de A.10 update. Dit is een update die een reeks verbeteringen en nieuwe functies meebrengt. Allereerst belooft OnePlus de beveiligingsupdate van april. De 1,09GB grote update brengt nog meer. Zo zien we dat OnePlus verbeteringen belooft voor de systeemstabiliteit. Andere verbeteringen zijn er ook. Met de camera kun je telefoto-foto’s schieten met 32 megapixels en er is verbeterde stabilisatie voor video’s die in 4K met 60fps worden gemaakt.

Op het gebied van communicatie zien we ook een reeks verbeteringen klaarstaan voor de OnePlus 11. De nieuwe A.10 update brengt verbeteringen op het gebied van Bluetooth, WiFi en de netwerkconnecties, zo luidt de changelog. De update voor de OnePlus 11 wordt geleidelijk naar iedereen uitgerold. Als je deze kunt downloaden, krijg je hier een melding van op je smartphone.

